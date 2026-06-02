Trump designa a Bill Pulte, experto inmobiliario, como director de Inteligencia Nacional de EE.UU.

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Bill Pulte seguirá desempeñando funciones en vivienda. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombró como director interino de Inteligencia Nacional a Bill Pult, un aliado y experto inmobiliario que dirige la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda.

En cuenta de Truth Social, el mandatario republicano publicó que Bill Pulte seguirá desempeñando funciones relacionadas a la vivienda.

“William tiene una amplia experiencia gestionando los asuntos más delicados en Estados Unidos, la seguridad y solidez de los mercados”, dijo el presidente.

Bil Pulte sustituye a Tulsi Gabbard

Bill Pulte quedó como director interino de Inteligencia Nacional en Estados Unidos en reemplazo de Tulsi Gabbard, quien dimitió a finales de mayo.

En su carta de renuncia, la entonces funcionaria dijo que estaba “profundamente agradecida” por la confianza y la oportunidad de dirigir la Oficina del Director de Inteligencia Nacional durante el último año y medio.

Explicó que su salida se debía al cáncer de hueso diagnosticado a su esposo recientemente. Sin embargo, AFP resaltó diferencias entre Tulsi Gabbard y Donald Trump sobre iniciar la guerra contra Irán por petición de Israel.

¿Quién es Bill Pulte?

William John Pulte nació el 28 de mayo de 1988, por lo que tiene 38 años. Es nieto de William J. Pulte, fundador de la constructora PulteGroup, una de las mayores desarrolladoras de vivienda de Estados Unidos.

Además, Bill Pulte fundó Capital Partners en 2011: una firma de inversión enfocada en empresas relacionadas con construcción y vivienda.

Con esa experiencia, Donald Trump nominó a Bill Pulte para dirigir la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, organismo que supervisa el mercado hipotecario del gobierno federal.

Desde el cargo, Bill Pulte supervisa Fannie Mae, Freddie Mac y los Bancos Federales de Préstamos para Vivienda (FHLBanks), empresas de refinanciamiento inmobiliario patrocinadas por Washington.

AFP describe a Bill Pulte como un defensor de Donald Trump, pues incluso ha hecho declaraciones públicas contra detractores. Por eso, medios de comunicación locales se refieren a él como el “perro de presa” del presidente.

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