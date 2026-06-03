Trump firma orden que impide acceso de migrantes indocumentados al sistema financiero

| 03:50 | Francisco López - Agencias | Uno TV | Europa Press
Banco del Bienestar
Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la firma de una “nueva y contundente” orden ejecutiva en aras de poner fin al “fraude” y “revertir la inmigración ilegal masiva”, por medio de la cual pretende impedir el acceso de personas migrantes indocumentadas a los sistemas financieros del país norteamericano.

“Firmé una nueva y contundente orden ejecutiva, que será dirigida por el Departamento del Tesoro, para impedir que los bancos, las tarjetas de crédito y las instituciones financieras sean utilizados para facilitar el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal y a los cárteles criminales que orquestan estas actividades”, señaló el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social.

En dicha publicación, aseguró que “los inmigrantes ilegales y los estafadores extranjeros roban miles de millones cada año a los contribuyentes estadounidenses”, por lo que justificó la nueva medida signada como “parte del esfuerzo histórico” de su Administración para “acabar con el fraude y revertir la inmigración ilegal masiva.

Según manifestó, el acceso a los sistemas financieros nacionales “debe limitarse a quienes tienen el derecho legal de estar” en el país y “se dedican al comercio legal y legítimo”. “Las cuentas bancarias que se utilicen para facilitar la inmigración ilegal, o para almacenar las prestaciones sociales recibidas por los extranjeros ilegales, serán cerradas, y los fondos acabarán siendo embargados y confiscados para que puedan ser devueltos a los contribuyentes, agregó.

A juicio de Trump, “no es ridículo” sino “profundamente peligroso” el hecho de que “cualquier extranjero ilegal pueda simplemente presentar un carné de conducir de un estado azul (demócratas) o un documento fronterizo de (el expresidente Joe) Biden y tener acceso sin restricciones al sistema financiero de Estados Unidos”.

Con esta orden ejecutiva, celebró el presidente norteamericano, también aspira su Administración a impedir que miles de millones salgan del país a través de todo tipo de actividades delictivas”, al tiempo que se “revierte la invasión fronteriza de Biden”.

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