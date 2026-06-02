Marco Rubio advierte que cárteles mexicanos podrían usar drones contra Estados Unidos.

GENERANDO AUDIO...

El funcionario compareció para justificar el presupuesto. Foto: AFP

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que los cárteles de droga mexicanos podrían usar drones contra Estados Unidos.

Este martes 2 de julio, el funcionario compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para la solicitud de presupuesto del Departamento de Estado del 2027.

Durante su discurso, en el que defendió aspectos de la guerra contra Irán y el ataque a presuntas narcolanchas, Marco Rubio consideró que los cárteles mexicanos podrían usar drones contra Estados Unidos.

“Los cárteles mexicanos están utilizando drones los unos contra los otros y debemos imaginar que en algún momento incluso podrían usarlos contra nosotros, contra nuestros intereses”, declaró ante legisladores.

El secretario de Estado agregó que el uso de drones es “un problema generalizado en todo el mundo”. Por ello, es “un desafío global y está ocurriendo cada día en todo el mundo”.

Marco Rubio aprovechó para destacar que el poder económico y militar de Estados Unidos debe usarse para “proteger” a sus ciudadanos.

La tensión entre México y Estados Unidos por el narcotráfico

Lo anterior ocurre en un contexto donde Washington ha implementado acciones contra el narcotráfico que alcanzan a la esfera política mexicana.

Destaca la solicitud de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con los “Chapitos”.

En ese margen, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien criticó al Gobierno Federal por enfocarse en debates políticos en lugar de colaborar conjuntamente contra el narcotráfico.

“Es importante que el embajador se quede en el tema bilateral, y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, sentenció la presidenta.

Ante las acciones estadounidenses, Claudia Sheinbaum ha priorizado un discurso de defensa de la soberanía ante intentos injerencistas del gobierno de Donald Trump.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.