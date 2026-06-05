Senado en EE. UU. aprueba presupuesto de 70 mmdd para ofensiva migratoria de Donald Trump

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El recurso servirá para financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza. Foto: AFP.

El Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de 70 mil millones de dólares para la estrategia de migración de Donald Trump, en un proceso que reflejó las divisiones entre republicanos sobre las propuestas políticas del presidente.

Durante este viernes, los legisladores avalaron el proyecto que financiará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza durante el resto de la administración.

Sucedió tras una extensa jornada donde los legisladores votaron varias enmiendas que expusieron divisiones republicanas sobre los objetivos del presidente.

En esa tensión, los demócratas intentaron redirigir el recurso de la aplicación de las leyes migratorias hacia vivienda y otras áreas sociales.

Estos legisladores criticaron que los republicanos priorizaban la agenda de deportaciones de Donald Trump por encima del costo de la vida.

AFP calificó la aprobación del presupuesto en el Senado como una “importante victoria” sobre la migración, uno de los temas más importantes de Donald Trump.

Un Senado dividido en torno a las propuestas presidenciales

Nuevamente, la aprobación del presupuesto de migración hizo visible la división entre el gobierno de Donald Trump y el Poder Legislativo: una tensión que se manifestó desde el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a inicios de este 2026, por la negativa de los demócratas a aprobar nuevos fondos contra la inmigración.

Para entonces, los legisladores demócratas se opusieron a las intensas redadas y uso de máscaras de los agentes. Sucedió en el contexto donde Renee Good y Alex Pretty murieron en Minneapolis por la agresividad del ICE.

Sin embargo, en la reciente votación, fueron más visibles las diferencias entre los propios republicanos, con respecto a los intereses de Donald Trump.

Y es que, una enmienda pretendía consolidar una partida de mil millones de dólares para la seguridad del Salón de Baile que el mandatario quiere construir en la Casa Blanca.

Pero una de las enmiendas más criticadas fue el llamado fondo “antipolitización”. Donald Trump quería destinar mil 776 millones en apoyos para los aliados que fueron “perseguidos” en gobiernos anteriores.

Tan solo esta propuesta provocó que el documento presupuestal tardara semanas en avanzar por “la rebelión de algunos senadores”, destacó AFP.

Los críticos lo consideraron un “fondo opaco” que facilitaba la entrega de dinero de los contribuyentes a los simpatizantes de Trump que fueron condenados por el asalto al Capitolio del 2021 en Estados Unidos.

El fiscal general interino, Todd Blanche, tuvo que decir a los legisladores esta semana que no insistirían con la creación del fondo.

No obstante, Donald Trump lo defendió como un proyecto “hermoso” y aseguró que preguntaría a abogados si la propuesta podría avanzar.

Por ese motivo, legisladores de su propio partido intentaron dejar por escrito la eliminación del fondo en la ley presupuestal.

Pese a todo esto, los republicanos sacaron a flote el financiamiento del ICE y a la Patrulla Fronteriza con la aprobación del presupuesto migratorio de Donald Trump, a través de un proceso acelerado de “reconciliación presupuestaria”; esto les permitió evitar a la oposición democrática.

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