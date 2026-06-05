Estados Unidos niega ataque de Irán a sus buques como “advertencia”
El Ejército de Estados Unidos negó que Irán ataque a sus buques con “misiles de advertencia”. Una agresión de ese tipo representaría una vulneración al alto al fuego.
Este viernes 5 de junio, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) publicó que las fuerzas iraníes no están atacando a los buques en la marina en el golfo de Omán: zona marítima donde Washington mantiene el bloqueo a puertos iraníes.
“Las fuerzas iraníes NO atacaron ni dispararon contra buques de guerra de la Marina de Estados Unidos. Hacerlo sería una violación flagrante del alto el fuego”, destacó el Centcom en X.
El Ejército de Estados Unidos negó el ataque después de que Irán aseguró haber disparado misiles y drones de advertencia a los buques.
Acusó a la armada estadounidense de hostigar el tráfico marítimo y de incautar embarcaciones comerciales y buques petroleros, según medios de comunicación iraníes, citados por Reuters.
Siguen las hostilidades en víspera de acuerdo para terminar la guerra
Pese al alto al fuego, sigue la confrontación entre Estados Unidos e Irán. El Comando Indo-Pacífico aseguró que interceptaron en el océano Índico al buque M/T DAVINA, debido a que estaba sancionado y sin nacionalidad.
“Continuaremos las acciones globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, señaló el comando en X.
Estados Unidos e Irán todavía no llegan a un acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente. Donald Trump ha mantenido un discurso triunfalistas desde hace semanas, en los que asegura que las hostilidades terminarán pronto. Sin embargo, las autoridades iraníes han rechazado estas versiones.
Los principales puntos del acuerdo son la reapertura del estrecho de Ormuz; limitar el enriquecimiento iraní de uranio, así como obligar a Israel que cese sus ataques contra Hezbolá en Líbano.
El pasado 3 de junio, Donald Trump consideró que las negociaciones podrían terminar este fin de semana, aunque no descartó que puedan fracasar.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.