Estados Unidos niega ataque de Irán a sus buques como “advertencia”.

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Irán aseguró haber atacado a los navíos estadounidenses. Foto: AFP

El Ejército de Estados Unidos negó que Irán ataque a sus buques con “misiles de advertencia”. Una agresión de ese tipo representaría una vulneración al alto al fuego.

Este viernes 5 de junio, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) publicó que las fuerzas iraníes no están atacando a los buques en la marina en el golfo de Omán: zona marítima donde Washington mantiene el bloqueo a puertos iraníes.

“Las fuerzas iraníes NO atacaron ni dispararon contra buques de guerra de la Marina de Estados Unidos. Hacerlo sería una violación flagrante del alto el fuego”, destacó el Centcom en X.

🚫 CLAIM: Iran claims it fired warning shots at U.S. warships in the Gulf of Oman, forcing American vessels to “retreat” toward the Indian Ocean. FALSE.



✅TRUTH: Iranian forces did NOT attack or fire at U.S. Navy warships. Doing so would be a gross violation of the ceasefire.… pic.twitter.com/PdfC1EMZTP — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

El Ejército de Estados Unidos negó el ataque después de que Irán aseguró haber disparado misiles y drones de advertencia a los buques.

Acusó a la armada estadounidense de hostigar el tráfico marítimo y de incautar embarcaciones comerciales y buques petroleros, según medios de comunicación iraníes, citados por Reuters.

Siguen las hostilidades en víspera de acuerdo para terminar la guerra

Pese al alto al fuego, sigue la confrontación entre Estados Unidos e Irán. El Comando Indo-Pacífico aseguró que interceptaron en el océano Índico al buque M/T DAVINA, debido a que estaba sancionado y sin nacionalidad.

“Continuaremos las acciones globales de aplicación de la ley marítima para desarticular redes ilícitas e interceptar embarcaciones que proporcionen apoyo material a Irán, dondequiera que operen”, señaló el comando en X.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel MT DAVINA located in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



We will continue global maritime enforcement to disrupt illicit networks… pic.twitter.com/7sNPNx0doN — U.S. Indo-Pacific Command (@INDOPACOM) June 5, 2026

Estados Unidos e Irán todavía no llegan a un acuerdo para terminar la guerra en Medio Oriente. Donald Trump ha mantenido un discurso triunfalistas desde hace semanas, en los que asegura que las hostilidades terminarán pronto. Sin embargo, las autoridades iraníes han rechazado estas versiones.

Los principales puntos del acuerdo son la reapertura del estrecho de Ormuz; limitar el enriquecimiento iraní de uranio, así como obligar a Israel que cese sus ataques contra Hezbolá en Líbano.

El pasado 3 de junio, Donald Trump consideró que las negociaciones podrían terminar este fin de semana, aunque no descartó que puedan fracasar.

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