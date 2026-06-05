Tesoro de EE. UU. endurece vigilancia financiera sobre contratación y cuentas de trabajadores migrantes

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Cuentas de migrantes serán verificadas por el Tesoro de EE. UU. AFP

La FinCEN, unidad del Departamento del Tesoro de EE. UU., solicitó a los bancos reforzar la vigilancia sobre posibles esquemas financieros relacionados con migrantes indocumentados, como parte de las medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para fortalecer el control migratorio y la supervisión del sistema financiero.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió el viernes un aviso dirigido a instituciones financieras para que identifiquen señales de posibles delitos asociados con la contratación de trabajadores sin autorización para laborar en Estados Unidos.

La dependencia pidió a los bancos prestar atención a posibles casos de:

Robo de identidad

Fraude fiscal

Lavado de dinero

Esquemas de nómina utilizados para contratar trabajadores migrantes

FinCEN emite alerta a bancos de EE. UU.

La medida se produce después de que Donald Trump firmara en mayo una orden ejecutiva denominada “Restaurando la Integridad del Sistema Financiero Estadounidense“.

La orden instruye a reguladores bancarios y agencias gubernamentales a identificar indicios de que personas sin estatus migratorio regular abren cuentas bancarias, solicitan créditos o acceden a otros productos financieros.

Sin embargo, la disposición no obliga a las instituciones financieras a recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes, una medida que había generado preocupación dentro de la industria bancaria por los costos administrativos y operativos que implicaría.

El aviso fue emitido conjuntamente por FinCEN, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Qué busca detectar el Departamento del Tesoro

Según el documento, las autoridades buscan identificar mecanismos utilizados para ocultar la contratación de trabajadores sin autorización mediante estructuras financieras irregulares.

FinCEN señaló que algunos esquemas pueden involucrar:

Robo de identidad

Fraude fiscal en nóminas

Lavado de dinero

Empresas fantasma utilizadas para procesar pagos

Intermediarios laborales que ocultan relaciones de empleo

De acuerdo con la dependencia, algunos empleadores recurren a intermediarios que crean compañías ficticias para administrar pagos de nómina fuera de los mecanismos formales.

Posteriormente, esos intermediarios distribuyen recursos mediante efectivo, cheques o plataformas de pago entre particulares, sin realizar las retenciones fiscales correspondientes.

Tesoro señala riesgos para el sistema financiero

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración busca evitar que personas sin autorización migratoria utilicen instituciones financieras para cometer delitos o participar en esquemas fraudulentos.

En un comunicado, sostuvo que los mecanismos de pago utilizados para contratar trabajadores sin autorización pueden facilitar actividades ilícitas y afectar la recaudación fiscal.

FinCEN también señaló que algunos recursos obtenidos mediante estos esquemas podrían ser utilizados por organizaciones criminales transnacionales involucradas en actividades como narcotráfico o trata de personas.

La dependencia incluyó un caso de referencia en el que dos personas operaron durante varios años un esquema de nómina relacionado con trabajadores sin autorización, el cual generó pérdidas superiores a 38 millones de dólares para Estados Unidos.

Atención especial a cuentas con ITIN

El aviso también recomienda a las instituciones financieras aplicar medidas de diligencia debida basadas en riesgo cuando los clientes utilicen un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

FinCEN aclaró que el uso de un ITIN no constituye por sí mismo una actividad ilícita, pero sugirió que las entidades financieras evalúen ese elemento junto con otros factores de riesgo al momento de abrir cuentas o conceder productos de crédito.

La dependencia indicó que el análisis debe realizarse considerando toda la información disponible sobre cada cliente.

Instituciones financieras deberán reportar actividad sospechosa

El documento incluye 18 indicadores de alerta destinados a ayudar a los bancos y otras entidades financieras a identificar operaciones potencialmente relacionadas con fraude laboral y contratación irregular.

FinCEN pidió que las instituciones utilicen la clave “FINANCIALINTEGRITY-2026-A002” al presentar Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) vinculados con este tipo de operaciones.

La recomendación aplica a diversos sectores financieros, entre ellos:

Bancos e instituciones depositarias

Cooperativas de ahorro y crédito

Empresas de servicios monetarios

Compañías hipotecarias

Instituciones de seguros

Casinos

Empresas vinculadas a valores y futuros

Negocios de metales preciosos y joyería

Las autoridades también exhortaron a las instituciones financieras y al público a reportar información relacionada con empleadores que presuntamente contraten o exploten a trabajadores sin autorización para laborar en Estados Unidos.

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