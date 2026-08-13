Peregrinación de Transportistas 2026 en Aguascalientes: consulta cierres viales para este viernes 14 de agosto
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSP), a través de la Dirección de Movilidad, informó cierres a la circulación este viernes 14 de agosto a causa de la peregrinación anual de transportistas en Aguascalientes.
Los cierres viales comenzarán a las 15:00 horas, mientras que la peregrinación de transportistas iniciará a las 18:00 horas.
¿Qué calles tendrán cierres por la peregrinación de transportistas 2026?
Entre los principales puntos donde se implementarán restricciones a la circulación se encuentran:
- Alameda, entre avenida Aguascalientes y Nacozari, al poniente
- Tecnológico, entre López Mateos y Alameda, al norte
- Héroe de Nacozari, entre Paseo de la Cruz y Madero, al sur
- Héroe de Nacozari, entre avenida Convención Norte y Madero
- Francisco I. Madero-Moctezuma, entre 28 de Agosto y Galeana, al poniente
- Calles que confluyen con Francisco I. Madero, tanto al norte como al sur
- Calles que confluyen con Galeana, al oriente
- Victoria-Galeana, entre Rivero y Gutiérrez y López Mateos, al sur
- Adolfo López Mateos y José María Chávez, al poniente
- José María Arteaga y Zaragoza, al surponiente
- 5 de Mayo y Jardín de Zaragoza, al oriente
- José María Chávez y Paseo de la Cruz, al norte
La autoridad municipal indicó que los cierres serán necesarios para permitir el paso de los vehículos que participarán en la peregrinación de transportistas 2026.
¿Cuáles serán las rutas alternas?
La Dirección de Movilidad recomendó a los automovilistas utilizar las siguientes vialidades durante el operativo:
- Manuel Gómez Morín-Mariano Escobedo
- 5 de Mayo, al norte
- J. Correa-F. Elizondo, al sur y al norte
- Tecnológico, al sur
- Avenida Convención de 1914
- Avenida Aguascalientes
- Paseo de la Cruz, al oriente
- Alameda, al oriente
- Adolfo López Mateos, al oriente y de manera intermitente al poniente
- Zapata-Rivero y Gutiérrez-Vázquez del Mercado, al oriente
- Álvaro Obregón-Unión-Adolfo Torres-Guadalupe, al poniente
- Par vial Norberto Gómez y Enrique Estrada
¿A qué hora inicia la peregrinación de transportistas?
Los cierres viales comenzarán a las 15:00 horas del viernes 14 de agosto y la peregrinación iniciará a las 18:00 horas.
La Dirección de Movilidad exhortó a la población a planificar sus recorridos con anticipación, utilizar las rutas alternas y atender las indicaciones del personal operativo para reducir afectaciones a la circulación durante el evento.
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