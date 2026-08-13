Peregrinación de Transportistas 2026 en Aguascalientes: consulta cierres viales para este viernes 14 de agosto

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Cierres viales en Aguascalientes por peregrinación de transportistas Foto: Pexels

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes (SSP), a través de la Dirección de Movilidad, informó cierres a la circulación este viernes 14 de agosto a causa de la peregrinación anual de transportistas en Aguascalientes.

Los cierres viales comenzarán a las 15:00 horas, mientras que la peregrinación de transportistas iniciará a las 18:00 horas.

¿Qué calles tendrán cierres por la peregrinación de transportistas 2026?

Entre los principales puntos donde se implementarán restricciones a la circulación se encuentran:

Alameda , entre avenida Aguascalientes y Nacozari, al poniente

, entre avenida Aguascalientes y Nacozari, al poniente Tecnológico , entre López Mateos y Alameda, al norte

, entre López Mateos y Alameda, al norte Héroe de Nacozari , entre Paseo de la Cruz y Madero, al sur

, entre Paseo de la Cruz y Madero, al sur Héroe de Nacozari , entre avenida Convención Norte y Madero

, entre avenida Convención Norte y Madero Francisco I. Madero-Moctezuma , entre 28 de Agosto y Galeana, al poniente

, entre 28 de Agosto y Galeana, al poniente Calles que confluyen con Francisco I. Madero , tanto al norte como al sur

, tanto al norte como al sur Calles que confluyen con Galeana , al oriente

, al oriente Victoria-Galeana , entre Rivero y Gutiérrez y López Mateos, al sur

, entre Rivero y Gutiérrez y López Mateos, al sur Adolfo López Mateos y José María Chávez , al poniente

, al poniente José María Arteaga y Zaragoza , al surponiente

, al surponiente 5 de Mayo y Jardín de Zaragoza , al oriente

, al oriente José María Chávez y Paseo de la Cruz, al norte

La autoridad municipal indicó que los cierres serán necesarios para permitir el paso de los vehículos que participarán en la peregrinación de transportistas 2026.

¿Cuáles serán las rutas alternas?

La Dirección de Movilidad recomendó a los automovilistas utilizar las siguientes vialidades durante el operativo:

Manuel Gómez Morín-Mariano Escobedo

5 de Mayo , al norte

, al norte J. Correa-F. Elizondo , al sur y al norte

, al sur y al norte Tecnológico , al sur

, al sur Avenida Convención de 1914

Avenida Aguascalientes

Paseo de la Cruz , al oriente

, al oriente Alameda , al oriente

, al oriente Adolfo López Mateos , al oriente y de manera intermitente al poniente

, al oriente y de manera intermitente al poniente Zapata-Rivero y Gutiérrez-Vázquez del Mercado , al oriente

, al oriente Álvaro Obregón-Unión-Adolfo Torres-Guadalupe , al poniente

, al poniente Par vial Norberto Gómez y Enrique Estrada

¿A qué hora inicia la peregrinación de transportistas?

Los cierres viales comenzarán a las 15:00 horas del viernes 14 de agosto y la peregrinación iniciará a las 18:00 horas.

La Dirección de Movilidad exhortó a la población a planificar sus recorridos con anticipación, utilizar las rutas alternas y atender las indicaciones del personal operativo para reducir afectaciones a la circulación durante el evento.

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