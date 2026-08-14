Fuerte choque en Aguascalientes: tren embiste y arrastra taxi varios metros

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Taxi intenta cruzar vías y tren lo arrastra 40 metros Foto: Cuartoscuro

Un taxi fue impactado y arrastrado aproximadamente 40 metros por un tren en el cruce de avenida Aguascalientes y Vivero de La Floresta, en Aguascalientes. El conductor, un hombre de 56 años, resultó lesionado, aunque no requirió traslado a un hospital.

¿Cómo ocurrió el accidente del taxi y el tren?

Al llegar al cruce con Vivero de La Floresta, el conductor declaró que no observó ni escuchó la presencia del ferrocarril, por lo que continuó su recorrido.

En ese momento, el tren impactó al taxi y lo desplazó aproximadamente 40 metros hasta proyectarlo hacia una canaleta de aguas pluviales, donde la unidad quedó sobre su costado izquierdo y presentó daños en diferentes partes de la carrocería.

🚨🚆¡TREN EMBISTE TAXI EN AGUASCALIENTES! 🚕💥#Viral La falta de precaución terminó muy caro en la colonia México, en Aguascalientes. Así fue captado el momento en que el tren impactó a un taxi que intentó cruzar las vías, la imprudencia del conductor puso en riesgo su vida. pic.twitter.com/3q8kFxDWrr — 𝗥𝗘𝗗 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗢𝗮𝘅𝗮𝗰𝗮 (@rioax74) August 13, 2026

Taxista resulta lesionado tras choque con tren

Tras el accidente, paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) acudieron al lugar para valorar al conductor, quien presentó diversos golpes y una herida en una de sus manos.

Los servicios de emergencia determinaron que sus lesiones no eran de gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Cierran laterales de avenida Aguascalientes

Al sitio también acudieron elementos de Policía Vial, Bomberos Municipales y Protección Civil, quienes realizaron labores preventivas y atendieron la emergencia.

Debido al accidente, las laterales de avenida Aguascalientes permanecieron cerradas mientras se efectuaban las maniobras para retirar el taxi.

Finalmente, fue necesaria una grúa para retirar el vehículo y trasladarlo a una pensión. El hecho quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.

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