Habrá ley seca el 16 de septiembre en Aguascalientes

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Aguascalientes aplica ley seca por desfile del 16 de septiembre. Foto: Cuartoscuro

El Ayuntamiento de Aguascalientes implementará ley seca el miércoles 16 de septiembre de 2026 con motivo del Desfile Cívico Militar por la conmemoración de la Independencia de México.

La medida establece la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas desde las 3:00 hasta las 14:00 horas del 16 de septiembre, de acuerdo con el aviso emitido por la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección General de Gobierno.

¿A qué negocios aplicará la ley seca en Aguascalientes?

La restricción contempla establecimientos como:

Restaurantes

Bares

Cantinas

Tiendas de conveniencia

Depósitos

Comercios autorizados para la venta de bebidas alcohólicas

Durante el periodo establecido, estos establecimientos no podrán vender ni distribuir bebidas alcohólicas, además de que estará prohibido su consumo conforme a la disposición municipal.

¿Por qué habrá ley seca el 16 de septiembre?

Enrique García López, secretario del Ayuntamiento de Aguascalientes, explicó que la medida busca contribuir al desarrollo del Desfile Cívico Militar sin incidentes.

La restricción se implementará como parte de las acciones preventivas de seguridad durante la conmemoración de la Independencia de México.

El objetivo es reducir posibles incidentes relacionados con el consumo de alcohol y mantener el orden durante las actividades programadas para el 16 de septiembre.

¿Cuándo termina la ley seca en Aguascalientes?

La prohibición comenzará a las 03:00 horas del miércoles 16 de septiembre de 2026 y concluirá a las 14:00 horas del mismo día.

Por ello, las autoridades recomendaron a los establecimientos y a la ciudadanía tomar previsiones y realizar sus compras con anticipación para evitar incumplimientos y posibles sanciones.

La restricción se suma a las medidas de vigilancia que se implementan durante las celebraciones patrias y las actividades cívicas en Aguascalientes.

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