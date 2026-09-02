Tere Jiménez asiste a Informe de Sheinbaum; reafirma coordinación con la Federación

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, asistió este martes al Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, realizado en Palacio Nacional, en la Ciudad de México. Tras el evento, la mandataria estatal destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con el Gobierno de México.

Jiménez reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y los esfuerzos de su administración para impulsar el desarrollo del país.

Tere Jiménez reafirma coordinación con la Federación

Luego del Segundo Informe de Gobierno, Tere Jiménez reiteró su disposición para mantener una relación institucional, respetuosa y de colaboración con la Federación.

“Seguiremos trabajando de la mano con la Federación para sumar esfuerzos, fortalecer los proyectos estratégicos que tenemos para Aguascalientes y concretar más y mejores beneficios para las familias del estado”.

La mandataria estatal señaló que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno es fundamental para avanzar en proyectos que beneficien a la población.

El objetivo, señaló, es consolidar a Aguascalientes como un estado competitivo, con mayores oportunidades y mejores condiciones de vida para sus habitantes.

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