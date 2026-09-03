Detienen al “Niño Concepción”, presunto multihomicida en Aguascalientes

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Cae el “Niño Concepción” en Aguascalientes: lo investigan por homicidio. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGE) informó la detención de Miguel “N”, alias el “Niño Concepción”, identificado por la autoridad como un objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo generador de violencia, por su probable responsabilidad en el homicidio doloso calificado en San Francisco de los Romo.

¿De qué acusan al “Niño Concepción” en Aguascalientes?

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron durante la madrugada del 10 de agosto de 2026, en el fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Miguel “N” presuntamente llegó al exterior de un domicilio y realizó detonaciones con un arma de fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

Como resultado del ataque, dos hombres murieron y una persona más resultó lesionada. El señalado habría escapado posteriormente del sitio.

Seguían sus movimientos entre Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) mantuvieron seguimiento a los movimientos de Miguel “N”, particularmente a sus desplazamientos entre Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes.

Las autoridades indicaron que, mediante trabajo de campo y análisis de información, lograron establecer patrones de movilidad que permitieron fortalecer las investigaciones y posteriormente concretar la detención.

El “Niño Concepción” fue trasladado al penal de Aguascalientes

Después de su captura, Miguel “N” fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para realizar los trámites legales.

Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes, donde permanecerá mientras continúa el proceso judicial.

Hasta el momento sigue siendo inocente

La dependencia recordó que el detenido mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

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