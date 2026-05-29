Estados y alcaldías que tendrán ley seca durante junio 2026

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Estados y alcaldías con ley seca en junio de 2026. Foto: Getty Images.

Autoridades de algunos estados de México y alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) han dado a conocer que aplicarán ley seca durante el mes de junio de 2026 con motivo de la organización de elecciones y celebraciones locales. De esta manera, en determinados días se prohibirán la venta y el consumo de bebidas alcohólicas.

¿Qué estados y alcaldías aplicarán ley seca en junio de 2026?

Estamos a unos días de que comience el mes de junio de este 2026 y algunos estados del país, así como alcaldías de la CDMX, han dado a conocer que aplicarán ley seca para prohibir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en determinadas fechas.

Coahuila

La Secretaría de Gobierno de Coahuila anunció recientemente que se aplicará ley seca durante las elecciones que se organizarán en el estado para elegir a las diputadas y diputados que integrarán el Congreso local.

Por esta razón, durante la jornada electoral se suspenderá de manera temporal la venta y consumo de bebidas alcohólicas en toda la entidad, pues aseguraron que el objetivo es “preservar el orden, la seguridad y la tranquilidad pública durante el desarrollo del proceso democrático”.

La ley seca entrará en vigor a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio y concluirá al día siguiente, el domingo 7 de junio de 2026 a las 24:00 horas.

Esta medida se aplicará a todos los establecimientos con licencia o permiso para la venta de bebidas alcohólicas, incluyendo restaurantes, bares, cantinas, depósitos, tiendas de conveniencia, supermercados y otros negocios autorizados para su comercialización o consumo.

Pero también se aplicará en reuniones y eventos sociales abiertos al público, como bodas, fiestas de XV años, bailes, palapas, jardines, salones de eventos y cualquier otro espacio de concentración social.

Por último, recordaron que habrá sanciones, clausuras y otros procedimientos legales para quienes no cumplan la medida.

Tláhuac

La alcaldía Tláhuac de la CDMX anunció a través de la Gaceta Oficial capitalina que se aplicará ley seca en diferentes colonias, barrios y pueblos de la demarcación en junio de 2026, con motivo de festividades populares y religiosas que se llevarán a cabo.

¿Qué días se aplicará ley seca en Tláhuac?

Feria Anual de San Pedro Apostol Tláhuac: del 20 de junio al 5 de julio de 2026 en colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac

del 20 de junio al 5 de julio de 2026 en colonias y barrios del pueblo de San Pedro Tláhuac Festividad de la Parroquia de Espíritu Santo y Nuestra Señora de Fátima: del 6 al 16 de junio de 2026 en la colonia Selene

del 6 al 16 de junio de 2026 en la colonia Selene Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús: del 12 al 14 de junio de 2026 en la colonia Miguel Hidalgo

del 12 al 14 de junio de 2026 en la colonia Miguel Hidalgo Mayordomia del 24 de Junio de 2026, San Juan Bautista: del 23 de junio al 1 de julio de 2026 en las colonias y barrios del pueblo de San Juan Ixtayopan

La medida aplicará para establecimientos mercantiles y comercio informal. Además, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, abierto y al copeo desde las 00:00 hasta las 24:00 horas en las fechas establecidas.

Sin embargo, quedarán exentos los establecimientos mercantiles de impacto vecinal que vendan alimentos preparados y cuenten con autorización para comercializar bebidas alcohólicas al copeo, únicamente dentro de los horarios permitidos por su permiso.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan el acuerdo podrán ser sancionados conforme a la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, la Ley de Cultura Cívica y demás disposiciones aplicables.

¿Habrá ley seca durante el Mundial 2026?

Por último, hay que mencionar que no hace mucho, la titular de la Secretaría de Turismo federal, Josefina Rodríguez, comentó en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que no se podrán vender bebidas alcohólicas en el FIFA Fan Fest que se llevará a cabo en el Zócalo de la CDMX, del 11 al 19 de julio de 2026.

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