Tormenta con granizo inunda la zona metropolitana de Aguascalientes

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Las lluvias provocaron inundaciones en Aguascalientes. Foto: Omar Hernández

Un fuerte despliegue de las unidades de Protección Civil continúa este lunes en la zona metropolitana de Aguascalientes, tras la tormenta con granizo registrada en las últimas horas.

Las lluvias provocaron inundaciones, el colapso de las principales arterias viales, la apertura de socavones y el arrastre de vehículos por las corrientes.

El agua de la tormenta superó los 60 centímetros de altura en varios puntos de la entidad provocando el tráfico vehicular por alrededor de cinco horas debido a los encharcamientos.

Las avenidas más afectadas fueron Gabriela Mistral, Universidad, Aguascalientes, siglo XXI, Convención, Héroe Inmortal y el Bulevar Guadalupano.

Además se reportó la apertura de dos hundimientos de gran tamaño que obligaron al cierre preventivo de la calle Andes Apeninos, en el fraccionamiento Los Bosques y del Bulevar Juan Pablo II.

Habitantes de la colonia Constitución perdieron parte de su patrimonio debido a las inundaciones dentro de sus hogares.

Personal de mantenimiento continua trabajando en el desazolve de alcantarillas, retiro de basura y remoción de árboles caídos que obstruían el paso.

Las autoridades de Protección Civil y los servicios meteorológicos advirtieron que la temporada de lluvias continuará activa en la región durante los próximos días.

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