Rosa Icela entrega en San Lázaro el Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum

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Rosa Icela entrega segundo Informe de Gobierno. Foto: Cámara de Diputados

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregó, este 1 de septiembre de 2026, en la Cámara de Diputados, el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Con este acto protocolario, inició el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LXVI Legislatura, correspondiente al periodo legislativo 2026-2027.

Así llegó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a la cámara de Diputados para la apertura del periodo de sesiones y la entrega del informe de gobierno. pic.twitter.com/rwuRzTR7iO — Angel Gallegos (@gallegoso) September 1, 2026

Rosa Icela Rodríguez llega a San Lázaro para entregar el informe

Rosa Icela Rodríguez arribó a la Cámara de Diputados e hizo entrega del documento, que contiene el estado que guarda la Administración Pública Federal.

La titular de Gobernación realizó la entrega del informe en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del procedimiento establecido para la presentación del documento ante el Congreso de la Unión.

Para el acto protocolario, se contempló la participación de una comisión de cortesía, integrada por legisladores de distintas fuerzas políticas, encargada de acompañar a la secretaria de Gobernación durante su ingreso al recinto legislativo.

¿Qué temas incluye el Segundo Informe de Gobierno?

El documento contiene información sobre el estado general de la Administración Pública Federal y reúne resultados, acciones y avances correspondientes al periodo comprendido entre 2025 y 2026.

Entre los principales rubros incluidos se encuentran:

Economía

Seguridad

Salud

Educación

Programas sociales

Infraestructura

La entrega del informe permite que el Congreso de la Unión conozca las acciones realizadas por el Gobierno federal durante el segundo año de la administración y forma parte del proceso de rendición de cuentas establecido en el marco constitucional.

Con la entrega del documento por parte de Rosa Icela Rodríguez, también quedó formalmente inaugurado el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de la LXVI Legislatura, durante el cual diputados y senadores retomarán los trabajos legislativos correspondientes.

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