Fuerte video: sujeto arrolla a mujer tras percance vial en Tehuacán, Puebla

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En Puebla, un video causó indignación. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, autoridades y ciudadanos buscan al conductor de una camioneta de batea quien, de manera intencional, arrolló a una mujer y la dejó gravemente lesionada tras un incidente vial registrado la noche del lunes en el municipio de Tehuacán.

Brutal video en Tehuacán, Puebla

Los hechos ocurrieron en el cruce de la Calzada Adolfo López Mateos y el Bulevar Aldama, donde la víctima, una repartidora de aplicación, quien conducía un automóvil, fue impactada por alcance por una camioneta.

🚨 IMÁGENES SENSIBLES



Autoridades y ciudadanos buscan al conductor de una camioneta de batea quien presuntamente de manera intencional, arrolló a una mujer y la dejó gravemente lesionada tras un incidente vial registrado la noche de este lunes en el municipio poblano de… pic.twitter.com/CZzmIrWTu6 — Uno TV (@UnoNoticias) June 16, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, tras el choque la mujer descendió de su unidad para exigir al conductor que se hiciera responsable de los daños; sin embargo, lejos de detenerse, el sujeto aceleró y, sin importarle la presencia de la afectada, la atropelló brutalmente, pasándole por encima con las llantas de la camioneta antes de escapar del lugar.

Paramédicos brindan atención medica

La víctima quedó tendida sobre el pavimento con severas lesiones, principalmente en las piernas, mientras el responsable emprendió la huida.

Paramédicos de Cruz Roja Tehuacán acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y valorarla en una ambulancia.

La agresión provocó indignación entre repartidores de plataformas digitales, quienes acudieron para auxiliar a su compañera y comenzaron a difundir información para tratar de ubicar al responsable.

¿Qué se sabe del conductor y la camioneta?

Señalaron que la camioneta involucrada porta las placas PBN-19-07 y advirtieron que colaborarán en la búsqueda del agresor para que responda ante la justicia.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno Municipal de Tehuacán condenó enérgicamente los hechos y confirmó que el alcalde Alejandro Barroso Chávez instruyó a las áreas de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a desplegar un operativo para localizar al probable responsable.

La administración municipal informó que también se brinda acompañamiento a la víctima mediante el área de Atención a Víctimas del Delito, con apoyo jurídico y psicológico.

Asimismo, reiteró su rechazo a cualquier conducta que ponga en riesgo la integridad de las personas y exhortó a la ciudadanía que cuente con información sobre el vehículo o su conductor a proporcionar los datos a las autoridades para contribuir a su pronta localización.

Mientras tanto, la búsqueda del conductor continúa y se espera que las cámaras de videovigilancia de la zona ayuden a esclarecer lo ocurrido y permitan identificar plenamente al responsable de esta violenta agresión vial.

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