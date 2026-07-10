Incendio en Baja California Sur deja 40 casas afectadas y 15 consumidas

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Incendio deja 40 casas afectadas en Baja California Sur. Foto: German Medrano.

Un incendio ocurrido en las inmediaciones del palmar de San José de Comondú provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de varios municipios de Baja California Sur, pues que dejó 40 casas afectadas.

Viento provocó que incendio se descontrolara en Baja California Sur

Según los primeros reportes oficiales, el fuego se propagó con gran rapidez debido a las condiciones del viento, material combustible y las elevadas temperaturas.

Las autoridades indicaron que, al momento de los reportes iniciales, el siniestro se encontraba fuera de control. El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Bomberos de Comondú y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

El presidente municipal de Comondú, Rigoberto Pantoja Castro, confirmó que “varias casas quedaron en cenizas” y que “el incendio alcanzó proporciones increíbles en solo 40 minutos”.

Además, reconoció que, aunque la evacuación de los habitantes se llevó a cabo de forma adecuada, la velocidad del fuego limitó considerablemente la capacidad de respuesta inicial.

Siniestro se originó por quema de desechos

El siniestro provocó daños importantes en viviendas, comercios y zonas naturales. De acuerdo con el alcalde, el fuego presuntamente se originó por un mal manejo en la quema de desechos de los palmares.

Esto provocó que el incendio creciera de manera rápida debido a la vegetación altamente flamable de la zona. De manera preliminar, entre 30 y 40 casas resultaron afectadas, de las cuales, al menos 15 fueron consumidas por las llamas.

El Ayuntamiento informó que continúan los trabajos para liquidar los puntos calientes y evitar reactivaciones del incendio. Al mismo tiempo, personal de Protección Civil realiza un detallado censo de los daños para evaluar el impacto total. Las autoridades confirmaron que no se registraron personas fallecidas ni lesionadas de gravedad.

Habría presuntos responsables

El alcalde de Comondú aseguro que hay posibles responsables, además de que este mismo viernes, en los cinco municipios del estado se ha habilitado centros de acopio para recibir alimentos, agua embotellada, ropa y otros artículos de primera necesidad destinados a las familias afectadas.

“Si hay responsables. Se les van a fincar responsabilidades, se les van a fincar demandas y hasta donde dé, porque esto fue claramente un siniestro que se origina de la irresponsabilidad de algunas personas”, indicó Roberto Pantoja, presidente municipal de Comondú.

“El Centro de Acopio oficial por parte del ayuntamiento lo tenemos en el DIF Municipal, lo esta supervisando mi esposa la directora, personal de DIF para trasladar todo allá hoy mismo a San José. Viene apoyo solidario de los cuatro municipios hermanos, de La Paz, de Los Cabos, de Mulegé y de Loreto. Incluso, desde ayer mismo nos enviaron los alcaldes y alcaldesas equipamiento, bomberas, pipas y apoyo solidario”, agregó por último.

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