Abren registro para recibir apoyo de 2 mil 600 pesos bimestrales en Baja California

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Entrega de la tarjeta violeta. Foto: Gobierno de Baja California

El Gobierno de Baja California anunció que en los próximos días comenzará el registro al programa Tarjeta Violeta, una ayuda de 2 mil 600 pesos bimestrales que se entrega a las jefas de familias de escasos recursos. A continuación te decimos las fechas confirmadas del registro y los requisitos.

¿Cuándo comienza el registro al programa Tarjeta Violeta?

A través de un comunicado, el Gobierno de Baja California informó que el registro se realizará del 27 al 31 de julio de 2026, por lo que aún quedan un par de semanas para que las interesadas reúnan la documentación necesaria para inscribirse.

Además del apoyo económico bimestral de 2 mil 600 pesos, ofrece acceso gratuito a talleres de capacitación para el emprendimiento, así como oportunidades para concluir estudios, desde primaria hasta la universidad.

Documentos y requisitos para registrarse al programa Tarjeta Violeta en Baja California

Requisitos

Se mujer jefa de familia (soltera, divorciada o viuda)

Tener entre 18 y 59 años 11 meses

Documentos

INE con domicilio en Baja California

CURP

Comprobante de ingresos menores a 15 mil pesos mensuales

Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento de los hijos

Comprobante de estudios de los hijos

¿Dónde se realiza el registro al programa?

Éstas son las sedes donde se realizará el registro al programa Tarjeta Violeta en cada uno de los municipios. El horario de atención en todas las delegaciones de la Secretaría del Bienestar es de 8:00 a 15:00 horas:

Mexicali

Explanada del Centro Cívico

Rosarito

Calle José Haros Aguilar, Parcela 39

Tijuana

Cobach Nuevo Tijuana, Valles S 3a, Etapa del Río

Ensenada

Calle Ayuntamiento de Ensenada 1600, Carr. Transpeninsular, Ex Ejido Chapultepec

San Quintín

Av. A, entre 9 y 10, San Quintín

Tecate

Calle Misión Santo Domingo 1016, Col. El Descanso

San Felipe

Mar Bermejo s/n, entre Ensenada y Chetumal, Zona Centro

CIB Camalú

Colonia Olivos, entre Ciruelos y Pino Salado

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