“Se presentaron como agentes, pero sin probar su representación”: Marina del Pilar confirma audios con supuestas autoridades de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, aseguró que los audios difundidos recientemente corresponden a fragmentos de una conversación privada con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades de Estados Unidos, aunque, dijo, nunca acreditaron oficialmente esa representación.

Según explicó, durante la conversación estas personas expusieron distintos escenarios legales, pero no presentaron documentos, identificaciones ni solicitudes oficiales que respaldaran sus dichos. Por ello, indicó que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse únicamente mediante los canales legales e institucionales.

Marina del Pilar asegura que no tiene nada que ocultar

La mandataria estatal sostuvo que está en plena disposición de aclarar cualquier situación que sea planteada formalmente por las autoridades competentes, ya que, aseguró, no existe ningún acto irregular que ocultar.

Además, aclaró que las referencias hechas durante la conversación sobre cooperación e intercambio de información corresponden únicamente a la coordinación que mantiene Baja California, por su condición de estado fronterizo, con autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Defiende coordinación con autoridades de México y Estados Unidos

Marina del Pilar señaló que esa colaboración se desarrolla dentro del marco legal, mediante canales oficiales y con respeto a las atribuciones de cada institución.

Añadió que el principio que rige esta coordinación es la comunicación y cooperación, pero sin subordinación entre las autoridades de ambos países.

Finalmente, la gobernadora rechazó las interpretaciones realizadas a partir de fragmentos aislados de la conversación y reiteró que continuará enfocada en fortalecer la seguridad, el bienestar y la tranquilidad de las familias de Baja California.

La mandataria afirmó que se mantiene tranquila y dispuesta a atender cualquier requerimiento que llegue por las vías institucionales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.



