Tijuana regulará casas de recuperación médica; busca frenar clínicas fraudulentas

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En Tijuana, Baja California, arrancó una estrategia que busca regular los centros de recuperación postquirúrgica y cerrar el paso a establecimientos que operan sin certificación ni protocolos de seguridad para los pacientes.

Actualmente operan 97 espacios dedicados a la recuperación postoperatoria, pero menos de siete cuentan con registro y certificación formal.

La medida surge de una alianza entre el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco), el Baja Health Cluster y la Asociación de Centros de Recuperación de Baja California (ACERBAC), que buscan fortalecer la confianza de los pacientes nacionales y extranjeros que viajan a la ciudad para realizarse procedimientos médicos y profesionalizar la recuperación postquirúrgica.

Clínica en Tijuana. Foto: Uno TV

“Ya no somos casas, somos centros, somos un modelo de negocio nuevo, somos un modelo ya de que ahora sí que es para prospectar y para mantener la integridad y cuidar de la integridad y seguridad del paciente mejor dicho”. Marla Luna, presidenta ACERBAC

Para que los establecimientos cumplan con estándares mínimos de operación, el Ayuntamiento de Tijuana modificó el Reglamento de Giros Comerciales.

“Existe ya el reglamento de giros comerciales, solamente que no existía un apartado para regular las casas de recuperación”, Melissa Pacheco, regidora de Tijuana.

Representantes del sector advirtieron que algunos lugares ofrecen tarifas más bajas al reducir costos relacionados con la atención médica, la alimentación, la higiene, pero sin los adecuados protocolos sanitarios.

“Vienen y los botan en la línea y los dejan que se crucen. Porque ni siquiera tienen convenios con ambulancias”, Marla Luna, presidenta ACERBAC

Tijuana, destino de turismo médico

Tijuana es considerada uno de los principales destinos de turismo médico del país, pues concentra cerca del 80% de las cirugías plásticas realizadas en México.

Miles de visitantes cruzan cada año la frontera en busca de servicios dentales, procedimientos bariátricos y cirugías estéticas.

Una vez publicada la reforma en el Periódico Oficial del Estado, los propietarios de los centros de recuperación contarán con 60 días naturales para cumplir con los nuevos requisitos.

Quienes no regularicen su situación podrían enfrentar desde multas económicas hasta la suspensión de actividades o clausura definitiva de las instalaciones.

“El gobierno municipal de Tijuana condiciona la operatividad de casi un centenar de lugares al cumplimiento de los lineamientos de salud, con el fin de proteger a los visitantes. Con UNO, Alberto Elenes”.

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