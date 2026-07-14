Visas revocadas, audios filtrados y señalamientos: el caso Marina del Pilar

GENERANDO AUDIO...

Marina del Pilar, gobernadora de Baja California. Foto: Cuartoscuro

El nombre de Marina del Pilar volvió a generar controversia. Ahora, por la filtración de unos audios en donde se escucha, presuntamente, a la gobernadora de Baja California ofreciendo información a Estados Unidos; sin embargo, no es la primera polémica que enfrenta la mandataria estatal y que la colocan en el ojo del huracán.

Radiografía de las polémicas de Marina del Pilar

Revocan visa a Marina del Pilar

En 2025, el escándalo alcanzó a Marina del Pilar: Estados Unidos revocó su visa y la de su entonces esposo, Carlos Torres. Tras la noticia, la gobernadora de Baja California aseguró que se trató de un “trámite administrativo”.

En medio de los cuestionamientos por la revocación de la visa de la gobernadora, Morena, partido al que pertenece y por el que llegó al cargo estatal, emitió un comunicado respaldando lo dicho por Marina del Pilar y defendiendo la versión del trámite administrativo.

“Sabemos que se trata de un procedimiento meramente administrativo que forma parte de procesos internos del Gobierno del país vecino, cuyas razones no siempre se hacen del conocimiento público”. Comunicado de Morena en Baja California

Sobre las especulaciones que señalaban la existencia de presuntos nexos con el crimen organizado, fueron negadas por la propia Marina del Pilar en una conferencia de prensa.

“No le busquen. No hay nada que esconder. No hay nada que averiguar para dañar mi imagen… para ser sincera, estoy sorprendida con esta situación”. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

Investigación a su exesposo

Después de la revocación de las visas de Marina del Pilar y Carlos Torres, la gobernadora de Baja California anunció su separación y, finalmente, se confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaba una investigación en contra del hombre por:

Narcotráfico

Tráfico de armas

Lavado de dinero

Según reportes, la expareja de Marina del Pilar habría sido denunciado de manera anónima.

Ante las acusaciones contra su expareja y la revocación de su visa, Marina del Pilar se dijo “convencida de que la FGR es una institución sumamente seria, que va a hacer una investigación en profundidad y se van a esclarecer los hechos”.

Por su parte, a través de un comunicado, el Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional (PAN) solicitó la presencia de la gobernadora para que respondiera por la revocación de su visa y los señalamientos legales contra Carlos Torres.

“En el caso de Marina del Pilar, debe exponer por qué Estados Unidos retiró su visa y por qué su esposo, Carlos Torres, está acusado de huachicol fiscal y de encabezar una red de crimen organizado, que opera desde el estado de Baja California”. Comunicado del Grupo Parlamentario del PAN.

Audios filtrados

Una nueva ola de polémica envuelve a Marina del Pilar tras la reciente filtración de audios en donde se dice, presuntamente, dispuesta a ofrecer la información en materia de seguridad a las autoridades de Estados Unidos.

“Estoy dispuesta siempre a hablar de todo lo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Lo que escucho en las mesas de seguridad”. Se escucha en el audio filtrado.

En la grabación, se aprecia que la mandataria estatal asegura que no está dispuesta a ir a pisar suelo estadounidense, por lo que, de concretarse un encuentro entre ella y los representantes de justicia estadounidense, sería en territorio mexicano.

“Yo no quiero cruzar a Estados Unidos después de la última… Ni en el Consulado, que si puede ser en otro lugar… Donde me digan, en algún hotel. No sé”. Audio filtrado presuntamente de Marina del Pilar.

Después de la filtración pública de los audios, Marina del Pilar no negó la existencia de una comunicación con los que, dijo, “se presentaron como agentes, pero sin probar su representación”.

De acuerdo con Ávila Olmeda, durante la conversación estas personas expusieron distintos escenarios legales, pero no presentaron documentos, identificaciones ni solicitudes oficiales que respaldaran sus dichos. Por ello, indicó que cualquier asunto de esa naturaleza debía atenderse únicamente mediante los canales legales e institucionales.

Tras la existencia de los audios confirmados por la gobernadora de Baja California, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, descartó una investigación en contra de la mandataria morenista.

El funcionario aseguró que no se comprometió la seguridad nacional, pues consideró que no existen elementos que indiquen la comisión de un delito o el intercambio de información confidencial derivada de las mesas de seguridad.

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