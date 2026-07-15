Fiscalía investiga ataque armado contra regidora de Tecate; se encuentra fuera de peligro

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La regidora María Quijada permanece hospitalizada tras el ataque en Tecate.

La información sobre el ataque armado ocurrido en Tecate, Baja California, fue actualizada luego de que el padre de la regidora María Quijada confirmara que permanece internada en un hospital de Estados Unidos y que se encuentra fuera de peligro, tras resultar herida durante la agresión.

Inicialmente se reportó que la regidora de Morena había fallecido; sin embargo, su padre desmintió esa versión y aseguró que continúa recibiendo atención médica luego de ser trasladada al vecino país.

Padre de María Quijada confirma que sigue hospitalizada

El ataque ocurrió la tarde de este martes en la colonia Hacienda, en Tecate. De acuerdo con el parte policiaco, el reporte fue recibido a las 17:17 horas por múltiples detonaciones de arma de fuego y dos personas lesionadas a bordo de un vehículo KIA negro, sobre la calle Coyuca.

En el lugar, paramédicos confirmaron el fallecimiento de Jesús Pereyra, esposo de la regidora, quien presentaba múltiples heridas por arma de fuego.

La regidora María Quijada sufrió varios impactos de bala, entre ellos uno en la cabeza, por lo que fue trasladada a un hospital en Estados Unidos. De acuerdo con la actualización proporcionada por su padre, permanece internada y fuera de peligro.

De manera preliminar, las autoridades informaron que los presuntos responsables escaparon a bordo de un automóvil blanco. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

Por su parte, el alcalde Román Cota condenó el ataque hacia la regidora y su esposo; refrendó su apoyo para la regidora María Quijada y llamó a esclarecer el crimen.

La Fiscalía General del Estado de Baja California inició las investigaciones para esclarecer el ataque y localizar a los responsables.

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