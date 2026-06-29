Amplían condonación del 100% en multas y recargos en Tijuana; ve hasta cuándo

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Amplían condonación del 100% en multas. Foto: Ayuntamiento de Tijuana

Autoridades de Tijuana dieron a conocer que amplían la condonación del 100% en multas y recargos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026, pues el principal objetivo es apoyar la economía de las y los ciudadanos de esta ciudad del estado de Baja California.

Condonación del 100% en multas y recargos en Tijuana se amplía

A través de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Tijuana informó que el decreto de condonación del 100% en multas y recargos municipales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2026 y años anteriores, seguirá vigente hasta una nueva fecha.

De acuerdo con las autoridades, este beneficio destinado a los ciudadanos tijuanenses, se extenderá hasta el próximo mes de septiembre de 2026, pues señalan que es parte de las acciones impulsadas por el Gobierno local para “apoyar la economía de las y los ciudadanos”.

Sí, sobre esto, la secretaria de Finanzas de Tijuana, María Estela Rivera Ramírez, informó que, aunque el decreto vigente concluye el próximo 30 de junio, durante una sesión de cabildo del pasado 12 de junio se aprobó una ampliación de este beneficio, por lo que su aplicación se extenderá del 1 de julio al 30 de septiembre de este 2026.

“Extendemos nuevamente la invitación a la ciudadanía para que aproveche este importante beneficio en caso de contar con adeudos en alguna contribución municipal. Es fundamental que las y los contribuyentes mantengan sus obligaciones al corriente, ya que al regularizarse se fortalecen los ingresos municipales, permitiendo destinarlos a más obras y al mejoramiento de los servicios públicos”, dijo la funcionaria.

¿Qué se condonará con este beneficio?

Las autoridades de Tijuana explicaron que en la condonación del 100% entran el impuesto predial, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y el pago por línea de estacionamiento exclusivo.

Además, se condonarán las siguientes cosas:

Multas por incumplimiento al Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio de Tijuana

100% las multas generadas en 2021 y años anteriores

50% las multas generadas de 2022 al 11 de junio de 2026

¡Ojo! El Ayuntamiento de Tijuana advierte que no aplican a esta condonación las multas aplicadas por estacionar vehículos frente a rampas y accesos exclusivos para personas con discapacidad o en zonas de estacionamiento reservadas para ello.

“En este sentido, las personas contribuyentes podrán acceder a la condonación referida de multas y recargos generados por incumplimiento en sus pagos, siempre y cuando liquiden la totalidad de sus adeudos y cumplan con las disposiciones establecidas en el decreto“, agregan.

Dónde y en qué horario se puede hacer valida la condonación de multas en Tijuana

Las autoridades de Tijuana indican que la ciudadanía puede acudir a las oficinas recaudadoras del Palacio Municipal para hacer valida la condonación de multas y recargos, de lunes a viernes, en un horario de las 8:00 a las 16:00 horas.

O también pueden ir a las delegaciones municipales, de lunes a viernes, de las 8:00 a las 15:00 horas.

Pero igual hacer sus trámites a través del portal oficial del Ayuntamiento de Tijuana.

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