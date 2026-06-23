Tijuana, ejemplo de comunidad entre México y Estados Unidos

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Tijuana volvió a colocarse como referente de la relación entre México y Estados Unidos durante la inauguración de un nuevo centro enfocado en la colaboración y el desarrollo binacional.

Ante autoridades, representantes académicos y líderes comunitarios, el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, aseguró que la frontera no divide a las comunidades que comparten historia, economía y una vida cotidiana a ambos lados de la línea internacional.

“Hay una frontera allí, ya saben, hay una cerca fronteriza allí, hay un río allí, pero somos una sola comunidad. Somos un solo pueblo. Y aquí en Tijuana, eso es más claro para mí que en prácticamente cualquier otra parte de la frontera”, Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Johnson afirmó que la cooperación bilateral ha avanzado bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, particularmente en temas de seguridad, desarrollo económico y generación de oportunidades para ambos países.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, hemos profundizado la cooperación y entregado resultados reales que mejoran la seguridad y la prosperidad de ambas naciones”, Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

El diplomático señaló que el crecimiento de la región fronteriza depende de esfuerzos conjuntos y de una integración gradual que permita fortalecer tanto la economía como las oportunidades para las comunidades de ambos lados de la frontera.

“No se puede tener una sin la otra. Tenemos que hacer crecer el éxito, la economía y las oportunidades juntos de manera incremental”, Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Durante su intervención, el embajador también dedicó un mensaje especial al cónsul general de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, quien concluirá próximamente su gestión diplomática en la región.

“Chris fue alguien a quien yo llamaba y le preguntaba qué estaba pasando. Y yo tomaba sus informes. Nunca le dije a Chris qué hacer. Él siempre supo qué hacer”, Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Johnson destacó la experiencia y liderazgo de Teal, así como el legado que, dijo, permanecerá en la frontera una vez que deje el cargo.

“Voy a extrañar mucho a Chris y creo que la comunidad también lo hará. Estoy seguro de que tus contribuciones aquí en ambos lados de la frontera continuarán durante muchos, muchos años”, Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México”, Ron Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

El mensaje del embajador cerró con un reconocimiento al papel que históricamente ha desempeñado Tijuana como punto de encuentro entre dos naciones que, más allá de los límites territoriales, mantienen una estrecha relación social, cultural y económica.

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