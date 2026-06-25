Brutal carambola en Tijuana: camión impacta 30 autos y deja al menos 26 heridos

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En Tijuana, se reportó una carambola; 26 lesionados. Foto: Gettyimages

Una carambola en la que estuvieron involucrados 30 vehículos particulares, cuatro unidades de transporte público y un camión de carga dejó, al menos, 26 personas lesionadas la mañana de este jueves en Tijuana, Baja California. Hasta el momento no se reportan personas fallecidas.

¿Qué se sabe de la carambola en Tijuana?

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) indicó que el accidente ocurrió en el cruce de la llantera Jaramillo, la zona de 5 y 10 y el Libramiento Rosas Magallón.

Camión impacta 30 autos y deja al menos 26 heridos en Tijuana.



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“Al arribar al lugar, los elementos localizaron un camión de carga involucrado en una colisión con 30 vehículos particulares y cuatro unidades de transporte público, por lo que se iniciaron las labores de atención y categorización Triage”.

Como resultado preliminar, las autoridades reportaron 20 personas clasificadas como prioridad verde, es decir, sin lesiones de consideración, así como seis lesionados, de los cuales cuatro fueron catalogados como prioridad amarilla debido a que presentaban heridas moderadas.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia localizaron un camión de carga involucrado en la colisión múltiple. Cuatro de las personas lesionadas permanecían al interior de los vehículos al momento del reporte, por lo que continuaban las labores para liberarlas.

Un tractocamión quedó sin frenos e impactó a por lo menos 25 vehículos entre ellos dos unidades del transporte público en el paso a desnivel del bulevar Lázaro Cárdenas muy cerca del crucero conocido como de la 5 y 10, hay varios lesionados 💥🚚#Tijuana #PonteBuzoCaperuzo 🤿 pic.twitter.com/sdpyitSyDr — Buzo Caperuzo (@BCaperuzo) June 25, 2026

Elementos de Bomberos de Tijuana, Policía Municipal y otras corporaciones desplegaron un operativo para atender la emergencia, realizar la evaluación de riesgos y coordinar las maniobras en la zona.