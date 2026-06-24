Selección de Irán recibe emotiva despedida en Tijuana con el mensaje: “El futuro es el Sur”

GENERANDO AUDIO...

Selección de Irán deja Tijuana con rumbo a Seattle. Foto: Alberto Elenes.

Con destino a Seattle, donde el viernes enfrentará a Egipto en su último compromiso de la fase de grupos, la selección de Irán dejó Tijuana dos días antes del encuentro. Una concesión que Estados Unidos no le había otorgado en los partidos anteriores.

Irán deja Tijuana para enfrentar a Egipto en Seattle con camisetas de apoyo

Mientras los jugadores de la Selección de Irán se preparaban para abordar el autobús, un grupo de artistas de Tijuana les aguardaba en el exterior. Integrantes del colectivo Sedi Tijuana, encabezados por la artista iraní Yalda Sepahpour, llevaron decenas de camisetas diseñadas especialmente para la ocasión.

Las prendas, en color blanco con detalles verdes, incluían la palabra “Irán” en farsi, la inscripción “Tijuana 2026” y un mensaje que se repetiría a lo largo de la despedida: “El futuro es el Sur”.

“Básicamente diseñamos la camiseta con un grupo de artistas aquí en Tijuana que se llaman Sedi Tijuana. Trabajaron muy duro para lograr esto. Es mucho trabajo y lo hicieron posible”, contó Yalda Sepahpour, artista iraní radicada en Tijuana.

Sólo algunos futbolistas alcanzaron a recibir las camisetas antes de partir. Al resto no se les permitió aceptar los obsequios para evitar contratiempos en la aduana estadounidense. Las cajas quedaron bajo resguardo del personal del equipo que permanece en Tijuana, con la intención de entregarlas a los jugadores cuando regresen a la ciudad el próximo sábado.

“Es sólo un momento muy especial y es muy conmovedor, especialmente con las limitaciones que ha habido con Estados Unidos. Y al final es un juego. Es algo que celebrar. Estoy muy conmovida. De hecho, estoy muy feliz de que hayan terminado aquí también, porque yo también vivo aquí. Fue algo especial de ver, también por la gente y el apoyo”, agregó la artista iraní.

Despiden a los jugadores iraníes con mensajes

La despedida no se limitó al hotel, pues durante la jornada, un camión publicitario recorrió distintos puntos de la ciudad y se apostó al exterior del hotel con una lona inspirada en una alfombra persa.

Estaba adornada con nopales y una flor de loto, e incluía una frase en español y en farsi que era la misma de las camisetas: “El futuro es el Sur”.

“Armamos esto con la esperanza de que lo vean. Está pintada, tiene 17 pies por 7 pies, pintada a mano. Armamos eso usando las habilidades, los talentos que tenemos, para comunicar un mensaje cariñoso a ellos mismos y al mundo”, dijo Andreas Arraiza, artista.

Más que una sede mundialista, Tijuana se convirtió durante estas semanas en un punto de encuentro para la comunidad iraní y para miles de aficionados que adoptaron al “Team Melli” como propio. Ahora la selección continúa su camino rumbo a Seattle, mientras en la frontera quedan las muestras del afecto de una ciudad que espera volver a recibirla después de su compromiso ante Egipto.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.