Tijuana autoriza vidrios polarizados en vehículos; esto dice la nueva norma

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En Tijuana, se pueden usar vidrios polarizados. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tijuana, Baja California, ya se pueden usar vidrios polarizados en vehículos. La medida se publicó el pasado 12 de junio en el Periódico Oficial, en donde se indicó la reforma al artículo 18 del Reglamento de Tránsito Municipal.

¿Qué dice la medida en Tijuana?

Con la reforma se permite circular a vehículos con ventanas polarizadas que no impidan la visibilidad al interior y la regla también es para las protecciones instaladas de fábrica.

¿Cómo queda la modificación en Tijuana?

“Se permitirá la circulación de todos los vehículos con la documentación vigente, con ventanillas obscurecidas ya sea por micas, películas de control solar (polarizado) o tintes especiales no mayor al término medio que no impidan la visibilidad hacia el interior del vehículo, incluyendo aquellos tintes que hayan sido instalados por el fabricante del vehículo y cumplan con la Norma Oficial Mexicana”, se lee en el Periódico Oficial.

Recuerda, la disposición extiende para los vehículos de procedencia extranjera, así como para “vehículos automotores registrados en otro municipio o entidad federativa de nuestro país”.

Hace tres años se había aprobado la medida en Tijuana, pero no se había publicado en el Periódico Oficial de Baja California por diversas circunstancias.

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