Aseguran casi 3 mil pepinos de mar transportados ilegalmente en Baja California

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Foto: Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó el aseguramiento de 2 mil 994 ejemplares de pepino de mar (Isostichopus fuscus) que eran transportados de manera ilegal sobre la carretera San Felipe-Ensenada, en Baja California. La persona que llevaba los ejemplares fue detenida.

El operativo se realizó el 16 de julio, luego de que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó el apoyo de la Profepa para identificar ejemplares de vida silvestre encontrados durante una inspección a un vehículo.

Profepa detectó casi 3 mil ejemplares en bolsas de plástico

De acuerdo con la Profepa, en el vehículo fueron localizadas 39 bolsas transparentes de plástico que contenían los 2 mil 994 ejemplares de pepino de mar.

La dependencia señaló que la persona que los transportaba no presentó la autorización emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que acreditara la legal procedencia de los organismos.

El pepino de mar está bajo protección especial

La Profepa recordó que el pepino de mar está incluido en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de Sujeto a Protección Especial y también forma parte del Apéndice III de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Por ello, la persona detenida, el vehículo y los ejemplares asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), para continuar con las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron:

Ocho elementos de la Secretaría de Marina (Semar) .

. Catorce elementos de la Sedena .

. Dos inspectores de la Profepa.

La dependencia federal indicó que continuará colaborando con las autoridades para combatir el transporte y comercio ilegal de especies protegidas.

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