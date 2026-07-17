Ernesto Ruffo sería trasladado al Altiplano tras ser detenido en Baja California

GENERANDO AUDIO...

Ernesto Ruffo, detenido y podría ser llevado al Altiplano. Foto: Cuartoscuro

Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido este jueves en Ensenada por agentes federales que cumplimentaron una orden de aprehensión derivada de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.

Horas más tarde, las autoridades lo trasladaron bajo un fuerte operativo de seguridad hacia el Aeropuerto de Tijuana. Desde ahí, lo llevarían al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) No. 1 Altiplano, en el Estado de México.

La detención ocurre un día después de que la FGR informara sobre el desmantelamiento de una presunta red de contrabando de combustible que operaba mediante un esquema de importaciones irregulares desde Estados Unidos. En dicha investigación, el exmandatario aparece señalado por las autoridades.

Ernesto Ruffo es trasladado a la FGR y posteriormente al Altiplano

Tras su captura al mediodía en Ensenada, Ernesto Ruffo Appel fue llevado por carretera a las instalaciones de la FGR en Tijuana, escoltado por unidades de la Secretaría de Marina (Semar).

En el mismo operativo las autoridades también presentaron al empresario Ricardo Thompson Jr., a quien identificaron como hijo del socio fundador de la empresa Ingemar. El detenido igualmente quedó a disposición de la justicia.

Así te lo informamos en Noticias en Claro:

De acuerdo con información obtenida en el lugar, el exgobernador permaneció varias horas en la Fiscalía mientras el juez definía su situación jurídica. Asimismo, el personal médico le realizó una valoración debido a su estado de salud.

Familia solicita información sobre su situación jurídica

Verónica Ruffo, hija del exgobernador, señaló que las autoridades le informaron que trasladarían a su padre a la Ciudad de México, aunque aseguró que los agentes no le permitieron revisar la orden de aprehensión ni visitarlo.

Por su parte, Lamberto Astorga, colaborador de Ruffo Appel, informó que entregó medicamentos para la presión arterial y una mascarilla de oxígeno utilizada por el exmandatario para dormir.

Figura histórica del PAN enfrenta investigación

Ernesto Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar la gubernatura de Baja California en 1989. En aquel momento, fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN).

Además de gobernar el estado, fue presidente municipal de Ensenada, comisionado para Asuntos de la Frontera Norte durante el gobierno de Vicente Fox, senador de la República y diputado federal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.