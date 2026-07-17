Ruffo Appel comparece ante juez por presunto caso de huachicol fiscal

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Foto: Cuartoscuro

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, compareció este viernes ante una jueza de control adscrita al penal del Altiplano, en el Estado de México, tras su detención por una investigación relacionada con el presunto contrabando de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal.

La audiencia inicial se realiza de manera privada mediante videoconferencia desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde el exmandatario permanece desde la madrugada.

Audiencia por presunto contrabando de hidrocarburos

La diligencia comenzó a las 13:00 horas. Después de las 14:00 horas, la autoridad judicial decretó un receso y se prevé que la audiencia se reanude a las 19:00 horas.

Durante la continuación del proceso, la jueza determinará la legalidad de la detención de Ernesto “N“, quien fue el primer gobernador de oposición en la historia de México.

La investigación está relacionada con el presunto contrabando de combustibles, delito conocido como huachicol fiscal.

Juez concede suspensión de plano

De forma paralela a la audiencia, un secretario en funciones de juez con sede en Ensenada otorgó a Ernesto “N” una suspensión de plano.

La medida busca garantizar su integridad física y evitar cualquier acto de incomunicación o tortura mientras se desarrolla el proceso judicial.

Hasta el momento, la audiencia continúa en curso y no se ha informado la resolución sobre la legalidad de la detención.

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