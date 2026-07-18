Defensa de Ernesto Ruffo Appel cuestiona detención; exigen su liberación

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La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ya generó una respuesta por parte de su defensa, que calificó como irregular la forma en que se ejecutó la orden de aprehensión. El abogado del exmandatario aseguró que Ruffo nunca se ocultó de las autoridades y fue detenido cuando descendía de su vehículo para acudir a una reunión con amigos.

De acuerdo con la defensa, Ernesto Ruffo Appel permaneció localizable en todo momento y previamente había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) como testigo dentro de la investigación. También sostuvo que, por las circunstancias del caso, el procedimiento debió seguir una ruta distinta antes de solicitar una orden de aprehensión.

Defensa de Ernesto Ruffo Appel cuestiona la detención y pide su liberación

El abogado Ramón Nava Sánchez afirmó que el operativo para detener al exgobernador fue desproporcionado.

“Él nunca ha usado escoltas, hicieron un gran operativo como si se tratara de una persona de más peligrosidad o de importancia”, declaró.

El litigante informó que la familia de Ernesto Ruffo Appel ya se encuentra en la Ciudad de México, donde un equipo legal asumirá su defensa.

Además, aseguró que espera que el exgobernador recupere su libertad en las próximas horas.

“Para empezar lo tienen que soltar. Lo podrán acusar de todo menos… él anda por toda la Baja California tranquilamente. Si las cosas son normales, debe salir en libertad hoy, mañana o pasado, como se trata de que es un preso político, pues lo van a tener unos días más”, señaló.

Simpatizantes respaldan a Ernesto Ruffo Appel en Baja California

Mientras la defensa prepara la estrategia jurídica, la detención del primer gobernador de oposición en la historia moderna de México provocó las primeras movilizaciones en Baja California.

Integrantes de Somos México, organización política de la que forma parte Ernesto Ruffo Appel, se manifestaron frente al Centro de Gobierno del Estado, en Ensenada, donde rechazaron las acusaciones en su contra.

Durante la protesta, simpatizantes expresaron su confianza en que el exmandatario pueda defenderse en libertad y continúe el proceso judicial conforme a derecho.

El consejero nacional de Somos México, Raúl Vera, sostuvo que la detención representa una señal para las voces opositoras y la calificó como arbitraria e inconstitucional.

La defensa mantiene la expectativa de que en las próximas horas se defina la situación jurídica de Ernesto Ruffo Appel, mientras continúan las muestras de respaldo al exgobernador en Baja California.

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