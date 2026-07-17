Refrendo en Baja California: precio del trámite en julio y cómo conseguirlo

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Tramita tu refrendo en Baja California. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Los automovilistas del estado de Baja California deben cumplir con el trámite del refrendo para evitar problemas al momento de conducir. A continuación te decimos quiénes deben realizar el trámite, el costo del mismo y los pasos a seguir

¿Qué es el refrendo?

La página web del Gobierno de Baja California menciona que el refrendo es el “trámite de pago que debe realizar anualmente el propietario del vehículo para renovar la vigencia de su Tarjeta de Circulación y conservar como válido el documento físico o digital que le fue expedido por la Secretaría de Hacienda”.

¿Quiénes deben de cumplir con el refrendo en Baja California?

Vehículos con antigüedad 0 a 9 años de enero a marzo

Vehículos con antigüedad 10 años o más de enero a junio

¿Cuál es el precio del refrendo en Baja California durante julio de 2026?

De acuerdo con la página del Gobierno de Baja California, éstos son los precios del refrendo durante el mes de julio:

Automóviles y camiones particulares: mil 193.40 pesos

Motocicletas: mil 193.40 pesos

Para demostración: 2 mil 247.17 pesos

Remolques: 524.28 pesos

Los precios no incluyen costos de contribuciones municipales.

¿Cómo tramitar el refrendo en Baja California?

A partir de este año, el trámite del refrendo de la tarjeta de circulación será 100% digital y exclusivamente en línea. Ya no se podrá tramitar de manera presencial. Éstos son los pasos a seguir para cumplir con el pago:

Ingresa al sitio web https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/ventanillaunica/tramites/controlvehicular/refrendo

Ingresa la placa que deseas refrendar

Llena los formularios con la información correspondiente y genera el presupuesto

Selecciona tu forma de pago y paga en línea o con referencia bancaria

Cuando se valide tu trámite, te llegará un correo de confirmación e instrucciones para descargar tu comprobante de pago

Recibirás un comprobante de pago en formato PDF el cual deberá imprimir y portar en tu vehículo

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