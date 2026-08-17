Aspirantes enfrentan costosos vuelos y horas de carretera para examen de la UNAM en Tijuana

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Foto: Alberto Elenes

Vuelos de última hora, escalas forzadas y largas horas de carretera de madrugada. Cientos de aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvieron que movilizarse desde diversos puntos del país hacia Tijuana para presentar el Examen de Control Presencial, implementado tras detectarse presuntas irregularidades y uso no autorizado de herramientas digitales en la prueba anterior.

Para quienes ya residían o se encontraban en el centro del país, la asignación foránea representó una compleja triangulación de vuelos y gastos no contemplados.

“Es horrible tener que volver a hacerlo, y luego ahora como vienen otras personas, tienen otros puntajes altos, es probable que también ahora no quedemos, ¿no? Como cambiar el examen totalmente… como puede que las fortalezas que hayamos tenido en otros exámenes ahora se bajen o que suban otros”

Adrián López / aspirante a segunda carrera

“No me incomoda volver a hacer la prueba. Siento que, como quien dice, el que nada debe nada teme; yo tengo entendido que es el mismo banco de preguntas, entonces hasta eso, tomar el primer examen casi como una prueba, un cáliz, un simulador más y este como la prueba de verdad”

Rafael Vázquez / aspirante a Derecho

El impacto financiero no solo afectó a los jóvenes, sino a familias enteras que vieron diluirse los ahorros destinados al pago de inscripciones, rentas y mudanzas en la capital del país.

“No, no, no, sí le batallamos, el presupuesto de lo que estamos gastando ahorita era el presupuesto para que él se fuera a México. Pero ahora hay que regresar a Monterrey y hay que volver a hacer el gasto inmediatamente la semana que entra a Ciudad de México. Y los vuelos acá son caros”

Rebeca García / madre de familia de Monterrey

“Opino que la UNAM sí tomó de cierta forma una buena decisión al volver a hacer el examen de control, porque hay muchas personas que perdieron la oportunidad por aquellas personas que no fueron legal. Siento que es un filtro más y que era necesario”

Deily Yoleni Ávalos / aspirante a Medicina

En la sede instalada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) en Tijuana, la UNAM habilitó 120 reactivos digitales en tabletas sin conexión a internet para los 518 aspirantes asignados originalmente. De acuerdo con el reporte oficial de la institución, solo 364 personas, es decir, el 70.27%, tramitaron su cita para los turnos matutino (10:00 a 13:00) y vespertino (15:00 a 18:00 horas); sin embargo, en la jornada matutina apenas se presentaron 69 jóvenes.

“No se trata de un nuevo examen, sino del examen de control dentro del mismo proceso. El objetivo del Examen de Control Presencial es garantizar que los resultados obtenidos son consecuencia del esfuerzo, del estudio y la dedicación, sin ventajas que rompan con la equidad”

Alexis San Pedro Pinto / coordinador de Sede UNAM Tijuana

Con la aplicación en Tijuana concluye la etapa de evaluaciones en sedes foráneas que incluyó a Guanajuato y Oaxaca, dando paso a la jornada masiva en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, mientras la institución aseguró que todas las dudas e inquietudes recibidas serán atendidas antes del inicio oficial de clases.

Para los cientos de jóvenes que, por falta de recursos o lejanía, no pudieron llegar a Tijuana, no habrá segundas oportunidades: las autoridades de la UNAM confirmaron que quien no acudió en la sede, fecha y horario asignados quedó automáticamente fuera del proceso de selección y no podrá presentar la prueba en otra ciudad.

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