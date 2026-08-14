Instalan en Baja California comité que exige la libertad de Ernesto Ruffo, exgobernador preso en el Altiplano

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Foto: Alberto Elenes

En Baja California nació el comité que exige la libertad del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta un proceso por presunto contrabando de hidrocarburos desde una celda del penal de máxima seguridad del Altiplano.

“El comité plural tiene como objetivo, primero, el cambio a la medida cautelar, que Ruffo esté en su domicilio… segundo, que tenga acceso a un juicio justo… y tercero, la libertad de Ernesto”. Emilio Álvarez Icaza, presidente del Comité plural por la libertad de Ernesto Ruffo.

PAN cierra filas con Ernesto Ruffo y acusa persecución política

El respaldo también llegó desde la Cámara de Diputados, donde el PAN nacional cerró filas detrás de la causa.

“El PAN en todos sus niveles ha decidido respaldar con todo este gran esfuerzo del Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo. Es claro, a nivel nacional es evidente, es por donde se vea con absoluta claridad que se trata de una persecución política, que se trata de un preso político, que se trata de un abuso del Estado mexicano”, José Elías Lixa, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados Federal.

Maru Campos respalda a Ernesto Ruffo y cuestiona su proceso judicial

Entre los gobernadores que se sumaron está Maru Campos, de Chihuahua, quien encuentra en el caso un espejo de su propia experiencia.

“El país está enfrentando a una situación muy difícil en términos de gobernabilidad, de estado de derecho, de respeto a las instituciones, y la prueba es que una servidora también ha sido perseguida políticamente hace unos meses, sin el debido fundamento legal. Y lo que hoy sucede con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es justamente eso: una orden de aprehensión sin tomar en cuenta su presunción de inocencia y el debido proceso”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

Para la gobernadora de Chihuahua, el trato no es parejo: mientras a la oposición se le persigue judicialmente, a gobernadores de Morena señalados por escándalos no se les toca. Maru Campos lo ejemplificó con los casos de Baja California y Sinaloa.

“La gobernadora de Baja California no es para nada vinculada a proceso, no es para nada molestada por ninguna institución de manera judicial lo mismo que Rubén Rocha, que tiene más de 100 días perdido. Sin embargo, el ex gobernador Ernesto Ruffo, sin embargo Maru Campos y quién sabe quién más venga hacia adelante, están ya juzgados de una manera irregular, de una manera injusta”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

Pero la voz que más ha insistido en visibilizar el caso es la de su propia familia.

Familia de Ernesto Ruffo teme por su salud dentro del Altiplano

Verónica Ruffo, hija del exgobernador, se ha convertido en la portavoz que a diario informa sobre su condición.

“Temo por la salud de mi papá allá adentro, temo por la tortura por la que pueda estar pasando, temo por las personas con las que pueda estar adentro, que en algún momento puedan decir o hacer algo en contra de la vida de mi papá, entonces sí, claramente que temo por la vida de mi papá”. Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel.

Ese temor volvió a chocar de frente con la versión oficial este mismo jueves. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Ernesto Ruffo sí tiene acceso a medicamentos y visitas dentro del Altiplano.

“Si ella se refiere a que la entrega de medicamentos fue entregado por la familia, es verdad; mi papá tiene que pedir los medicamentos y nosotros nos hacemos cargo de ir a entregar los medicamentos. Ahora, a las visitas, han habido dos personas, la pareja de mi papá y yo… he ido dos veces, yo he ido una”. Verónica Ruffo, hija de Ernesto Ruffo Appel.

Este viernes, el comité plural visitará la casa de Ernesto Ruffo con un objetivo claro: mostrar que vive de manera modesta, sin lujos, en condiciones que dicen, no concuerdan con el perfil de alguien dedicado a actividades ilícitas.

Mientras tanto, el exgobernador permanece recluido en el Altiplano, a la espera de que un juez determine si su proceso continúa en prisión o en su domicilio.

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