Niños futbolistas de Tijuana, varados por el sismo en Colombia, empiezan a llegar a casa

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Niños futbolistas, varados en Colombia, llegan a Tijuana. Foto: Alberto Elenes

Poco antes de las 2:00 de la madrugada de este miércoles 12 de agosto, niños futbolistas originarios de Tijuana bajaron de su vuelo en el aeropuerto de la ciudad, provenientes de Colombia, donde el lunes un sismo de magnitud 7.4 los sorprendió en la carretera, cuando se dirigían a Bogotá.

“A nosotros sinceramente nos agarró el temblor, salimos a las 5:00 de la mañana de Armenia, íbamos dormidos, lo único que sí es que nos quedamos como más tiempo, tuvimos que agarrar un Airbnb para quedarnos ahí, y salimos más tarde de los vuelos”, dijo Erika Coronado, encargada del equipo.

Los menores forman parte de Pumas Baja, equipo de futsal de Tijuana que compitió en Colombia y regresó con el tercer lugar del torneo. Pero no todos volvieron.

“Somos Pumas Baja. Ahora sí que traigo como que la mitad del equipo, y la otra mitad todavía sigue allá”, agregó.

Para los más pequeños, el temblor apenas fue una anécdota.

“No, pues no me dio miedo. Ni me enteré. Estaba dormido en el camión. No sentí nada porque me volví a dormir”, cuenta Emiliano Arenas, uno de los niños jugadores que ya llegó a Tijuana.

La espera fue más pesada para quienes se quedaron en Tijuana.

“La verdad es que los niños lograron salir a tiempo, el problema fue con el otro equipo que fue el que se quedó varado. Gracias a Dios ellos ya están aquí, están bien, están contentos, vienen felices con su tercer lugar, futbol sala. Ellos van representando a México”, señaló Wendy Ballinas, madre de familia.

No todos los tijuanenses que viajaron a Colombia han regresado. Otro club de la ciudad, “Leyendas Obeliz”, el mismo que aparece en videos pidiendo ayuda en redes sociales, permanece todavía en territorio colombiano. Y el resto de Pumas Baja llegaría, según su encargada, el jueves.

La presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que el gobierno mantiene comunicación con los connacionales que aún no pueden salir del país, incluyendo a los equipos de futbol tijuanenses.

“El problema es el aeropuerto, que no está funcionando en este momento, está hasta cierto punto aislada esta población, pero hay contacto con ellos y se está viendo la mejor manera para que puedan regresar lo más pronto posible”, explicó la mandataria.

Los pequeños viajaron a Colombia para disputar el International Kids Cup, torneo internacional de futsal que se realizó del 5 al 8 de agosto en el Coliseo del Café, en la ciudad de Armenia. Fue al finalizar la competencia, cuando se preparaban para su regreso, que el sismo trastocó sus planes de vuelta a casa.

Hoy, ya en Tijuana, las familias que recibieron a sus hijos esperan noticias del resto del equipo, que se prepara para volver a casa en las próximas horas.

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