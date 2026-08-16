Aspirantes cruzan el país para examen de la UNAM en Tijuana; reportan baja asistencia

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El examen de control de la UNAM inició en Tijuana. Foto: Alberto Elenes

Con una marcada ausencia de aspirantes, este domingo dio inicio en Tijuana, Baja California, la aplicación del Examen de Control Presencial de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el ciclo escolar 2026-2027/1, luego de las revisiones implementadas por la institución tras detectarse posibles anomalías y uso indebido de herramientas digitales en la evaluación previa.

Para cumplir con la convocatoria, decenas de jóvenes y sus familias tuvieron que realizar viajes imprevistos desde distintas entidades del país hacia esta frontera, costeando vuelos de último momento o recorriendo extensos trayectos por carretera hacia la que representó la sede más lejana del proceso.

La evaluación presencial de la UNAM continuará este domingo por la tarde

Durante la primera jornada matutina, desarrollada en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicas, apenas se presentaron 69 de los 217 aspirantes programados, lo que representó una afluencia cercana al 31%.

La coordinación de sede de la UNAM precisó que la evaluación continuará este domingo por la tarde con el segundo turno programado de 15:00 a 18:00 horas, donde se tienen registrados a otros 301 postulantes. Asimismo, la autoridad reiteró que los aspirantes que no acudan en la fecha, sede y horario asignados en su cita oficial perderán su derecho de evaluación, al no contemplarse aplicaciones extraordinarias en otras sedes.

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