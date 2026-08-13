Salen de Colombia niños futbolistas de Tijuana varados tras el sismo

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Niños futbolistas en Colombia. Foto: Alberto Elenes

Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que este jueves por la mañana salió de Colombia el último grupo de mexicanos pertenecientes al equipo de futbol infantil de “Pumas Baja” con destino a nuestro país.

Esta mañana, en vuelo comercial, salió de Colombia el último grupo de connacionales pertenecientes al equipo de futbol infantil de "Pumas Baja" con destino a nuestro país, y se espera que llegue a Tijuana, Baja California, en las próximas horas.



En total, 118 personas… — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) August 13, 2026

Regresan niños futbolistas varados en Colombia tras sismo del pasado lunes

Tras el sismo de magnitud 7.4 que se registró en Colombia el pasado lunes, un grupo de niños futbolistas del equipo “Pumas Baja” quedó varado en la carretera mientras se dirigía a la ciudad de Bogotá.

Los pequeños viajaron a Colombia para disputar el International Kids Cup, torneo internacional de futsal que se realizó del 5 al 8 de agosto en el Coliseo del Café, en la ciudad de Armenia. Fue al finalizar la competencia, cuando se preparaban para su regreso, que el sismo trastocó sus planes de vuelta a casa.

Después de pasar cuatro días en territorio colombiano, los jóvenes deportistas pudieron tomar un vuelo con destino hacia México y se espera que lleguen a suelo nacional en las próximas horas.

La noticia fue confirmada por Roberto Velasco a través de un mensaje compartido en redes sociales. En este mensaje también informó que en total “118 personas pertenecientes a los diferentes equipos de futbol infantil salieron del país sudamericano.Tanto el equipo de “Leyenda Obeliz” como el equipo que representaba al estado de Nayarit llegaron a México sin contratiempos”.

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