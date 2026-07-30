Baja California condona adeudos vehiculares de tres años o más; ofrece descuentos de hasta 100%

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Descuentos para adeudos vehiculares. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

La Secretaría de Hacienda de Baja California emitió un decreto para condonar varios adeudos vehiculares con antigüedad de tres años o más. A continuación, te decimos quiénes pueden disfrutar de este beneficio y hasta cuándo estará disponible.

¿Cuáles son los descuentos que se ofrecen en Baja California?

100% de descuento en gastos de ejecución al tramitar la baja vehicular definitiva a vehículos que pagaron por última vez en el 2022 o años anteriores

en definitiva a vehículos que pagaron por última vez en el 2022 o años anteriores 100% de descuento en derechos de revalidación, extemporáneos, canje de tarjeta de circulación, gastos de ejecución y multas al realizar e l refrendo. (Aplica a vehículos con adeudos generados al 2023 y años anteriores. Modelo 2018 o anteriores que su último pago sea 2022 o anteriores)

en derechos de revalidación, extemporáneos, canje de tarjeta de circulación, gastos de ejecución y multas al realizar e (Aplica a vehículos con adeudos generados al 2023 y años anteriores. Modelo 2018 o anteriores que su último pago sea 2022 o anteriores) 50% de descuento en reposición de placas de vehículos con adeudos del 2023 y años anteriores (Aplica a vehículos con adeudos generados al 2023 y años anteriores. Modelo 2018 o anteriores que su último pago sea 2022 o anteriores)

en del 2023 y años anteriores (Aplica a vehículos con adeudos generados al 2023 y años anteriores. Modelo 2018 o anteriores que su último pago sea 2022 o anteriores) 50% de descuento en multas a vehículos particulares y públicos generadas del 2024 al 2026 y que hayan realizado el último pago de refrendo del 2023 al 2025.

¿Hasta cuando estarán disponibles los descuentos vehiculares en Baja California?

De acuerdo con el comunicado emitido por la Secretaría de Hacienda de Baja California, el decreto que condona los adeudos vehiculares estará disponible hasta el próximo 30 de diciembre del presente año.

Alertan por falsos gestores en el pago del refrendo

Aprovechando el anuncio de los descuentos vehiculares, las autoridades de Baja California alertaron a los automovilistas sobre la presencia de falsos gestores o intermediarios en el pago del refrendo.

A la población se le recuerda que el trámite es personal y se puede realizar en línea, a través de la página https://tramites.ebajacalifornia.gob.mx/ventanillaunica/tramites/controlvehicular/refrendo , o también se pueden acudir a la oficina de Recaudación de Rentas más cercana.

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