Marina del Pilar presenta denuncia contra Jaime Bonilla por audios filtrados

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Marina del Pilar presenta denuncia y señala a Bonilla. Foto: Getty/Cuartoscuro

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que interpuso una denuncia por la grabación y difusión de conversaciones privadas relacionadas con el proceso para recuperar su visa estadounidense. La mandataria sostuvo que el material fue obtenido mediante engaños y aseguró que el encuentro fue preparado para intimidarla y obtener información.

“Ayer presenté una denuncia en contra de quienes resulten responsables por esta situación. Tengo el nombre y el teléfono, pero en su momento se podrá conocer su identidad”.

Señala que el encuentro fue organizado tras una recomendación

Marina del Pilar relató que la reunión ocurrió en diciembre de 2025, luego de aceptar entrevistarse con una persona que le fue presentada por el exgobernador Jaime Bonilla, quien le comentó que podría orientarla sobre el procedimiento para recuperar su documento migratorio.

De acuerdo con su versión, el supuesto asesor dijo colaborar con agencias estadounidenses, aunque nunca precisó con cuál. Durante la conversación, le habló sobre posibles sanciones, investigaciones e incluso escenarios relacionados con una extradición, situación que calificó como una táctica de presión.

“Lo sentí como una emboscada psicológica. Fue una emboscada… Escuché planteamientos de una persona experta en tratar de intimidarme, de atemorizar, de generar miedo, de inducir incluso ciertas respuestas”.

La mandataria agregó que corresponderá a las autoridades determinar los delitos que podrían configurarse por estos hechos.

“Los delitos que la autoridad determine. Hubo una grabación, él se presenta como asesor de una agencia; entre otros hechos, está la emboscada psicológica con la que buscan intimidarme“.

Diferencias entre Jaime Bonilla y Marina del Pilar

Hace unos días, un video difundido por el periodista Luis Chaparro, a través del medio Pie de Nota, muestra al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, realizando expresiones ofensivas y amenazas verbales contra la actual gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

“Le voy a romper su &%$ a Marina, todo el tiempo que tenga yo de vida, la voy a estar $&%#(”, se escucha decir al exmandatario en el video difundido por el periodista.

“Le voy a romper su madre a Marina, todo el tiempo que tenga yo de vida”, dice el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla en un nuevo video obtenido por @Piedenota

¿El asunto? Un multimillonario contrato.

Mañana le cuento en Pie de Nota a las 10:00 hora del centro. pic.twitter.com/NH1VwAINQZ — Luis Chaparro (@LuisKuryaki) July 27, 2026

Rechaza haber negociado con autoridades estadounidenses

La gobernadora también negó que las conversaciones revelen acuerdos o negociaciones con funcionarios de Estados Unidos. Afirmó que cualquier intercambio de información relacionado con seguridad ocurre únicamente mediante los mecanismos institucionales de cooperación entre ambos países.

Explicó que sus referencias sobre temas binacionales obedecen a la coordinación permanente que existe en una entidad fronteriza.

“Claro, es un tema estrictamente personal y también en materia de coordinación en el marco legal, por los temas transfronterizos, binacionales, todo en el marco legal”.

Asimismo, reiteró que hasta ahora el Gobierno de Estados Unidos no le ha informado las razones por las que fue cancelada su visa y señaló que el trámite continúa dentro de un procedimiento administrativo.

Reconoce que confiar en el supuesto asesor fue un error

Marina del Pilar admitió que recibir al hombre fue una decisión equivocada, aunque aseguró que lo hizo convencida de que recibiría orientación sobre un asunto estrictamente personal.

“Sí, fue un error haberlo recibido, lo reconozco, fue un error haber confiado en esta persona. Fue una trampa”.

Pese a la controversia, indicó que continuará realizando las gestiones necesarias para recuperar su visa, al considerar que se trata de un documento importante para quienes habitan en la frontera.

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