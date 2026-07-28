Detienen a exdirector de Seguridad de Mexicali y a mandos policiales por desaparición de personas

GENERANDO AUDIO...

Se le detuvo en un operativo. Foto: Especial

Pedro “N”, extitular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, fue detenido junto con el excomandante Luis Alfonso “N” y varios policías en activo durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Los detenidos son investigados por su probable participación en diversos delitos.

¿Por qué fueron detenidos los exmandos de Seguridad de Mexicali?

El operativo se realizó la mañana de este martes en Mexicali, Baja California, como resultado de una investigación coordinada entre autoridades federales y estatales.

De acuerdo con la FGE, las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas contra Pedro “N”; el excomandante Luis Alfonso “N”, y diversos elementos en activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Las autoridades informaron que los imputados son investigados por su probable responsabilidad en los delitos de:

Desaparición de personas

Robo de vehículo

Asociación delictuosa

Además de los delitos que puedan derivarse de la investigación.

La investigación continúa abierta

La Fiscalía General del Estado de Baja California señaló que la carpeta de investigación permanece abierta y que será la autoridad judicial la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos, conforme al debido proceso.

La dependencia indicó que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir a los generadores de violencia y a los mandos policiales que presuntamente participaron, por acción u omisión, en actividades delictivas.

En el operativo participaron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.