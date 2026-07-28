Denuncian ante CNDH violaciones a los derechos humanos del exgobernador Ernesto Ruffo

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Foto: Especial

En Baja California, la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel escaló hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Familiares, abogados y líderes panistas presentaron una queja formal en Tijuana.

La defensa acusa persecución política y violaciones al debido proceso. Señalan que incluso la presidenta de la República opinó públicamente sobre el caso, revelando datos de la carpeta de investigación.

“Antes de que terminara y el juez diera una resolución, la presidenta de la República… manifestó no solo una opinión sobre la responsabilidad penal de Ernesto Ruffo. Lo más grave y más escandaloso es que un día antes, la Presidencia Nacional del partido político Morena tenía la misma información y también la estaba ventilando entre los medios”

Ismael Chacón / Abogado

El traslado de Ruffo Appel a un penal de máxima seguridad en el Estado de México es considerado desproporcionado. Para su hija, Verónica Ruffo, el impacto ha sido devastador.

“Vivo en agonía, no se vive una agonía, hay momentos en los que respiro un poco”

Verónica Ruffo / hija del exgobernador

A través de su familia, Ruffo envió un mensaje político: pidió unión, resistencia pacífica y defensa del voto.

“Mi papá es un preso político. No es una pregunta. Quiero que todos reflexionemos, que este momento sea un momento de reflexión y quiero unión, me dijo. Quiero la unión de la nación. No quiero ataques”

Verónica Ruffo / hija del exgobernador

Asimismo, el Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas. Su dirigente estatal, Lizbeth Mata, anunció que impulsarán juicio político contra la gobernadora Marina del Pilar.

“Estamos viendo cómo Morena está usando todos sus recursos en contra de la oposición, por eso hoy el PAN acompaña estas exigencias ciudadanas… Ernesto Ruffo fue el primer gobernador panista que cambió la democracia y la alternancia de este país”

Lizbeth Mata Lozano / presidenta estatal del PAN en BC

A la par, figuras históricas de Baja California respaldaron al exmandatario, advirtiendo que se busca fabricar un chivo expiatorio.

“Principalmente es que se vigilen los derechos humanos de Ernesto Ruffo, que se cuiden y no se haga un chivo expiatorio para tapar las cosas que suceden en otras partes”

Alejandro González Alcocer / exgobernador de BC

La queja será turnada a oficinas centrales de la CNDH en la Ciudad de México, mientras la defensa exige que el organismo envíe visitadores al penal para constatar las condiciones de reclusión.

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