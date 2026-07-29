Comienza el registro de la Tarjeta Violeta Bienestar; revisa requisitos y dónde inscribirte

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Beneficio para madres solteras de 2 mil 600 pesos. Foto: Gobierno Baja Californis

Las mujeres de Baja California ya pueden registrarse a la Tarjeta Violeta Bienestar, un programa que otorga un apoyo económico de 2 mil 600 pesos bimestrales a madres y jefas de familia que viven en situación de vulnerabilidad. La convocatoria estará abierta únicamente del 27 al 31 de julio de 2026.

Este apoyo busca contribuir a los ingresos de mujeres de entre 18 y 59 años, además de respaldar gastos básicos del hogar y favorecer la permanencia escolar de sus hijas e hijos. Si estás interesada en solicitarlo, aquí te contamos quiénes pueden acceder, qué documentos necesitan y en qué módulos está disponible el registro.

¿Qué es la Tarjeta Violeta Bienestar y cuánto dinero entrega?

La Tarjeta Violeta Bienestar es un programa dirigido a mujeres jefas de familia que residen en Baja California y se encuentran en condiciones económicas vulnerables.

El apoyo consiste en la entrega de 2 mil 600 pesos bimestrales, recurso que puede utilizarse para cubrir necesidades básicas, gastos personales o apoyar el desarrollo educativo de los hijos dependientes.

La iniciativa está enfocada en fortalecer la economía familiar de mujeres que enfrentan dificultades para cubrir sus gastos cotidianos.

¿Quiénes pueden registrarse a la Tarjeta Violeta Bienestar?

La convocatoria está dirigida a mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 59 años con 11 meses de edad.

de edad. Residir en el estado de Baja California .

. Contar con ingresos menores a 15 mil pesos mensuales .

. Ser madre o tener dependientes económicos.

Además, las solicitantes deberán comprobar su residencia en la entidad y presentar la documentación requerida durante el proceso de inscripción.

¿Qué documentos piden para solicitar el apoyo?

Las interesadas deberán acudir al módulo correspondiente con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE) con domicilio en Baja California.

con domicilio en Baja California. CURP .

. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

con antigüedad no mayor a tres meses. Documentos que acrediten ingresos menores a 15 mil pesos mensuales.

menores a 15 mil pesos mensuales. Copia del acta de nacimiento de hijos menores de edad , adolescentes o jóvenes de hasta 21 años.

, adolescentes o jóvenes de hasta 21 años. Comprobante de estudios de los dependientes en edad escolar , como: Boleta. Constancia escolar. Recibo de inscripción. Otro documento que demuestre que están inscritos en una institución educativa.

, como:

En el caso de personas refugiadas o en condición de refugio, también podrán presentar alguno de los siguientes documentos emitidos por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o el Instituto Nacional de Migración (INM):

Constancia de solicitante de la condición de refugiado .

. Constancia de reconocimiento de la condición de refugiado .

. Residencia temporal .

. Residencia permanente .

. Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.

¿Dónde están los módulos de registro en Baja California?

Las inscripciones únicamente se realizan de manera presencial en los módulos habilitados en distintos municipios del estado.

Mexicali

Explanada del Centro Cívico.

Rosarito

Calle José Haros Aguilar, parcela 39.

Tijuana

COBACH Nuevo Tijuana Valles S-3A, Etapa del Río.

Tecate

Calle Misión Santo Domingo #1016, colonia El Descanso.

Ensenada

Calle Ayuntamiento de Ensenada No. 1600, Carretera Peninsular, Ex Ejido Chapultepec.

San Felipe

Mar Bermejo S/N, entre Ensenada y Chetumal, Zona Centro.

San Quintín

Avenida A, entre calles 9 y 10, San Quintín.

CIB Camalú

Colonia Olivos, entre calle Ciruelos y Pino Salado.

¿Hasta cuándo estará abierto el registro?

El periodo de inscripción estará disponible del 27 al 31 de julio de 2026.

Los módulos operarán en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, por lo que las autoridades recomiendan acudir con todos los documentos completos para agilizar el trámite.

Debido a que se trata de una convocatoria con fechas limitadas, las interesadas deberán acudir antes del cierre del registro para iniciar su proceso y verificar que cumplen con todos los requisitos establecidos.

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