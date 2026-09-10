Calor extremo obliga a suspender clases presenciales en escuelas públicas de Baja California

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Calor extremo obliga a suspender clases presenciales. Foto: Cuartoscuro

Las clases en escuelas públicas de Baja California se realizarán en modalidad a distancia debido a las altas temperaturas registradas en la entidad, informó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

A través de su cuenta de X, la gobernadora aseguró que se trata de una medida preventiva.

Fechas en las que habrá clases a distancia en Baja California

La medida comenzó a partir del turno vespertino de este miércoles 9 de septiembre y se mantendrá durante el jueves 10 y viernes 11 de septiembre, para todos los niveles de educación pública.

Amigas y amigos de Baja California, ante las altas temperaturas y en coordinación con Protección Civil, hemos determinado que las clases en todos los niveles de educación pública se lleven a cabo en modalidad a distancia, como medida preventiva para proteger a nuestros… pic.twitter.com/LOjD1nrVy1 — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) September 9, 2026

La gobernadora explicó que la decisión fue tomada junto con la Coordinación Estatal de Protección Civil como una medida preventiva para proteger la salud y el bienestar de niñas, niños y adolescentes ante las condiciones extremas de calor.

¿Qué pasará con las escuelas privadas en Baja California?

En el caso de los planteles de educación privada, cada institución determinará la modalidad en la que desarrollará sus actividades académicas durante estos días.

Marina del Pilar señaló que la suspensión de las actividades presenciales busca reducir la exposición de los estudiantes al calor, además de proteger al personal docente.

La mandataria pidió a madres y padres de familia, estudiantes y trabajadores del sector educativo mantenerse atentos a la información que se difunda mediante los canales oficiales del Gobierno de Baja California y la Secretaría de Educación.

Asimismo, aseguró que las autoridades mantendrán un monitoreo permanente de las condiciones climatológicas y reforzarán las medidas preventivas en todo el estado.

Recomendaciones ante las altas temperaturas

La gobernadora recordó que Baja California cuenta con albergues y puntos de hidratación permanentes para atender a las personas que lo necesiten.

Entre las recomendaciones para enfrentar las altas temperaturas se encuentran:

Tomar agua constantemente

Evitar la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad

Prestar especial atención a las personas más vulnerables

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911.

La modalidad a distancia aplicará, de acuerdo con el anuncio, desde la tarde del miércoles 9 y durante el jueves 10 y viernes 11 de septiembre. Las autoridades informarán posteriormente cualquier actualización relacionada con las condiciones del clima.

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