Inicia juicio por asesinato de surfistas australianos en BC: recuento del caso

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Asesinato de los hermanos Robinson. Fotos: IG @callum10robinson / @augustuspeebly

El juicio contra los presuntos responsables del asesinato de dos hermanos australianos y un ciudadano estadounidense comenzó este lunes en Ensenada, Baja California, donde las víctimas fueron encontradas sin vida en mayo de 2024.

Los hermanos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años, respectivamente, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30, fueron asesinados durante un viaje para practicar surf. Las investigaciones señalan que el robo de la camioneta habría sido el móvil del crimen.

¿Qué pasó con los surfistas asesinados en Ensenada?

Jake y Callum Robinson, junto con Jack Carter Rhoad, fueron reportados como desaparecidos el 27 de abril de 2024, después de viajar a Baja California para practicar surf.

Los cuerpos fueron localizados el 3 de mayo de ese mismo año, ocultos en un acantilado de la zona de Ensenada. De acuerdo con las investigaciones, los tres presentaban impactos de bala en la cabeza.

La Fiscalía de Baja California señaló que el móvil habría sido el robo de la camioneta en la que viajaban los turistas. El caso provocó conmoción en Australia y Estados Unidos, mientras familiares y autoridades realizaban labores de búsqueda para localizar a los tres hombres.

La audiencia judicial comenzó este lunes a las 16:00 GMT en Ensenada, mientras familiares de los hermanos Robinson acudieron a la corte.

“Se trata de representar a nuestros hijos, de estar aquí por ellos”, declaró Martin Robinson, padre de Jake y Callum, al ingresar al tribunal junto con su esposa Debra.

El padre de los jóvenes también señaló que la familia busca conocer qué ocurrió y por qué fueron asesinados.

¿Quiénes eran Jake y Callum Robinson?

Jake Robinson

Jake Robinson era originario de Australia y, de acuerdo con los reportes sobre el caso, se desempeñaba como médico. Además de su profesión, practicaba distintos deportes y tenía al surf como una de sus principales aficiones. En sus redes sociales compartía fotografías de sus viajes y actividades deportivas.

Entre las publicaciones que se difundieron durante la búsqueda también aparecieron imágenes de Jake junto con su madre. Después de su muerte, sus padres crearon una fundación en su memoria. De acuerdo con información difundida por la organización, Jake también practicaba básquetbol y natación.

Callum Robinson

Callum Robinson vivía en San Diego, California, y estaba relacionado con el lacrosse, deporte que comenzó a practicar desde su etapa universitaria.

El joven australiano se mudó a Estados Unidos para continuar con su formación y posteriormente desarrolló una trayectoria vinculada con este deporte.

En sus redes sociales compartía fotografías relacionadas con el lacrosse, actividades físicas, viajes y momentos personales. Callum y Jake viajaron a Baja California junto con su amigo Jack Carter Rhoad, quien también murió durante el ataque.

¿Quién era Jack Carter Rhoad?

Jack Carter Rhoad era ciudadano estadounidense y residía en San Diego, California. De acuerdo con los reportes sobre su vida, había jugado futbol profesional en Guatemala y posteriormente tenía una empresa de ropa.

Al momento de su muerte estaba comprometido para casarse. Rhoad acompañaba a los hermanos Robinson durante el viaje a Baja California cuando los tres fueron atacados.

¿Quiénes están acusados por el asesinato?

Tres hombres mexicanos enfrentan acusaciones relacionadas con el homicidio de los tres turistas. Las investigaciones establecieron que los sospechosos presuntamente interceptaron a los surfistas para robarles sus pertenencias y la camioneta.

La novia de uno de los acusados, Ary Gisell Silva, de 23 años, también fue vinculada con el caso. En noviembre de 2025, un juez la condenó a 20 años de prisión después de que admitiera haber instigado y participado en el robo.

Según la Fiscalía, Silva habría señalado a sus cómplices que los turistas tenían “buen teléfono y buenas llantas” en su camioneta. El novio de Silva también enfrenta cargos por desaparición de personas debido al presunto ocultamiento de los cuerpos.

Los otros dos sospechosos fueron detenidos inicialmente por posesión de metanfetaminas. Posteriormente, las autoridades encontraron elementos que los relacionaban con el robo y el asesinato de los turistas.

¿Por qué el caso de los surfistas causó conmoción?

El asesinato de los tres jóvenes generó una intensa campaña de búsqueda principalmente en Australia, debido a la nacionalidad de los hermanos Robinson.

El caso también volvió a poner bajo atención la violencia que afecta a Baja California, estado fronterizo con Estados Unidos y escenario de disputas entre grupos delictivos por el control de rutas utilizadas para el tráfico de drogas.

Ensenada es además un destino turístico y de surf que recibe visitantes nacionales y extranjeros debido a sus playas y condiciones para practicar este deporte.

El asesinato de Jake y Callum Robinson y Jack Carter Rhoad también se sumó a otros casos de violencia contra turistas extranjeros registradosen el Pacífico mexicano. En 2015, dos surfistas australianos fueron asesinados durante un viaje por Sinaloa; posteriormente, sus cuerpos fueron encontrados quemados.

Con el inicio del juicio, familiares de las víctimas buscan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los asesinatos y determinar las responsabilidades penales de los acusados.

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