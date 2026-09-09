Nancy Beatriz Ortega: esto se sabe de la empleada de Tecate detenida en EE.UU. con 69 kilos de metanfetamina

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Detuevieron en EE.UU. a una trabajadora del Gobierno de Tecate. Foto: Cuartoscuro

Una ciudadana mexicana fue detenida en Estados Unidos (EE.UU.) luego de que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) localizaran 153 libras de metanfetamina, equivalentes a aproximadamente 69.39 kilos, ocultas en el vehículo que conducía. Se trata de Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, quien fue arrestada el 26 de agosto y era trabajadora del Gobierno de Tecate, Baja California.

¿De qué acusan a Ortega Olazagasti?

La servidora pública enfrenta un cargo por importación de una sustancia controlada, de acuerdo con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de California.

Según una denuncia presentada ante las autoridades estadounidenses, Ortega Olazagasti conducía una camioneta Nissan Rogue modelo 2020 y solicitó su ingreso a Estados Unidos por el puerto de entrada de Tecate.

Droga dentro del auto de Nancy Beatriz Ortega Olazagasti

Durante la revisión, agentes de CBP localizaron la droga dentro de un compartimento que no formaba parte de fábrica y que se encontraba debajo del piso de los asientos del conductor y del pasajero.

La acusación señala que fueron encontradas 153 libras de metanfetamina, por lo que la mujer fue detenida y posteriormente acusada ante autoridades federales estadounidenses.

Gobierno de Tecate se deslinda de Ortega Olazagasti

El Ayuntamiento de Tecate se deslindó de los hechos atribuidos a Nancy Beatriz Ortega Olazagasti, detenida por autoridades de Estados Unidos, y aclaró que la mujer dejó de formar parte de la administración municipal desde el pasado 2 de septiembre.

A través de un comunicado, el gobierno municipal señaló que es ajeno a cualquier conducta que la excolaboradora pudiera haber realizado a título personal y sostuvo que los actos que se le atribuyen no tienen relación con sus funciones ni representan el actuar de la administración.

“El Gobierno de Tecate es completamente ajeno a los hechos y se deslinda de cualquier conducta que la excolaboradora pudiera haber realizado a título personal. Los actos atribuidos a esta persona no tienen relación alguna con sus funciones ni representa el actuar de la administración municipal”.

Foto: Gobierno Tecate

El Ayuntamiento agregó que corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar las responsabilidades conforme a derecho. Asimismo, manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en caso de ser requerido.

Según el Organigrama 2025 de la Unidad Responsable: Secretaría del Ayuntamiento, consultado en los datos abiertos del Gobierno de Tecate, Ortega Olazagasti ocupaba el puesto de inspectora en el Departamento de Reglamentos.

Foto: Gobierno de Tecate

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