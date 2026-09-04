Video inexplicable: carro sale disparado y termina afuera de una casa en Tijuana

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En Tijuana un auto cayó al vacío. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tijuana, Baja California, se captó el momento en que un auto con placas de California salió disparado, cayó más de 10 metros al vacío y terminó afuera de una vivienda, en un accidente que sorprendió por la forma en que ocurrió.

Extraño video en Tijuana

El accidente ocurrió la tarde de ayer en la colonia Cañadas del Florido. Posteriormente, el video de una cámara de seguridad comenzó a circular en redes sociales y mostró el momento exacto en que el vehículo salió disparado.

#Tijuana | Le aplastó a todos los botones 😱



Cámaras de seguridad registraron el inexplicable momento en el que un conductor perdió el control de un carro y voló al patio de una casa en Cañadas del Florido. El conductor sobrevivió casi de milagro. pic.twitter.com/BImKEL9lZk — Daniel Andrade Noticias (@DanielAndradeTV) September 4, 2026

En las imágenes, compartidas por diversos usuarios, como @DanielAndradeTV, se observa al conductor, vestido de verde claro, abordar el automóvil sobre avenida Jardín Botánico. Después de ponerlo en marcha, realizó una vuelta en “U”.

Al hacer la maniobra, aparentemente no calculó bien y terminó impactando contra la banqueta. El vehículo saltó el desnivel y el conductor perdió el control; en cuestión de segundos, el auto se dirigió hacia el vacío y cayó aproximadamente 10 metros.

El metraje muestra cómo la unidad giró alrededor de 360 grados antes de caer frente a una vivienda ubicada metros abajo.

🚨 AUTO CAE UNOS 15 METROS Y TERMINA VOLCADO FRENTE A UNA CASA EN TIJUANA



Un Honda Civic con placas de California terminó volcado dentro de la privada "Margaritas", en Cañadas del Florido, luego de caer desde una altura aproximada de 15 metros. pic.twitter.com/8VgpPp1NyG — Alfredo Alvarez (@alfredoalvarez1) September 4, 2026

Pese a lo aparatoso del accidente, el joven no presentó lesiones visibles en un primer momento. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, de acuerdo con medios locales.

El conductor fue identificado como Antonio, de 25 años, y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir valoración médica.

El fin de semana pasado se captó otro accidente similar, pero, en la carretera Tijuana-Rosarito, cuando una camioneta cayó a un barranco con una persona dentro.

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