Agreden a periodista de “Tijuana Línea Roja”; señala a integrantes de la Patrulla Espiritual

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Un periodista de Baja California fue agredido. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Baja California, el periodista Sergio Alberto Madero, de Tijuana Línea Roja, denunció haber sido agredido por aproximadamente cinco hombres vinculados con la llamada Patrulla Espiritual, cuando se encontraba en las instalaciones del C5 de Playas de Rosarito.

Fuerte video de la agresión

De acuerdo con su testimonio, la agresión ocurrió después de que acudiera para apoyar a otro reportero de Tijuana Decide, quien se encontraba resguardado en las instalaciones policiales ante la presencia de alrededor de 200 personas en el exterior.

El periodista Sergio Alberto fue agredido por aproximadamente cinco hombres vinculados a la llamada Patrulla Espiritual, cuando intentaba resguardarse en comandancia de Policía en Playas de #Rosarito. El ataque habría ocurrido tras amenazas y hostigamiento contra otro reportero. pic.twitter.com/w3FZSGUfSp — El Mexicano (@ElMexicanOnline) September 1, 2026

Sergio Alberto señaló que, durante la cobertura de los hechos, realizó una transmisión en la que hubo señalamientos sobre los métodos utilizados por la Patrulla Espiritual.

En la cuenta de Facebook de Tijuana Línea Roja se presentaron los testimonios.

Según relató, posteriormente llegó una camioneta con más de 20 personas, a quienes vinculó con la Patrulla Espiritual. El periodista afirmó que fue señalado directamente y que algunas personas habrían llamado a agredirlo.

También aseguró que sujetos encapuchados, a quienes relacionó con un centro de rehabilitación denominado La Verdad, acudieron en apoyo al líder de la Patrulla Espiritual y otros integrantes del grupo.

Sergio Alberto también denunció que uno de los elementos de la Guardia Nacional que acudió al lugar se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol. Aseguró que solicitó apoyo de la Fiscalía, pero que, según su versión, los agentes no se acercaron.

El periodista relacionó la agresión con las investigaciones periodísticas realizadas sobre presuntas irregularidades en centros de rehabilitación vinculados con la llamada Patrulla Espiritual y cuestionó la actuación de las autoridades ante los hechos.

¿Qué dice Patrulla Espiritual?

El “Chiquilín”, líder de Patrulla Espiritual, se deslindó de la agresión contra el periodista Sergio Alberto Madero y aseguró que no tiene ningún conflicto con el reportero.

En respuesta a los señalamientos, afirmó que las personas que golpearon al comunicador no lo representan ni tienen relación con la Patrulla Espiritual. También sostuvo que corresponde a las autoridades contener este tipo de situaciones.

El dirigente cuestionó a medios como Tijuana Decide por publicaciones que, según dijo, lo han relacionado con otros hechos delictivos, y aseguró que procederá legalmente por los videos que el medio ha difundido.

Finalmente, dijo no haber tenido nunca una conversación con Madero y expresó su respeto hacia los periodistas que, a su consideración, realizan su trabajo para buscar información.

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