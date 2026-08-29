Detienen en Mexicali a Salvador “N”, presunto operador financiero de los “Chapitos”

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Salvador “N”, presunto operador financiero de los “Chapitos”. FOTO: Especial

En Mexicali, Baja California, autoridades detuvieron a Salvador “N”, identificado como presunto operador financiero de la facción Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. La captura derivó de trabajos de inteligencia e investigación y de la cooperación con autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con la información oficial, Salvador “N” cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, enfrenta acciones financieras en Estados Unidos, incluida una designación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Salvador “N” es investigado por presunto lavado de dinero

El detenido es señalado por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa. Las autoridades lo identifican como un presunto operador financiero relacionado con los “Chapitos”.

En Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del Gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el @GabSeguridadMX Salvador “N”, identificado como presunto operador… pic.twitter.com/SoHZ8F14RS — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 29, 2026

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia, así como de la cooperación con autoridades del Gobierno de Estados Unidos.

UIF mantiene investigaciones financieras contra Salvador “N”

En México, la UIF mantiene investigaciones financieras relacionadas con Salvador “N”. En territorio estadounidense también existen acciones financieras en su contra, entre ellas su designación por parte de la OFAC.

Las autoridades señalaron que estas acciones están relacionadas con su presunta participación en una estructura dedicada al lavado de dinero y vinculada al Cártel de Sinaloa.

Destacan cooperación entre México y Estados Unidos

Tras informar sobre la captura en Mexicali, se destacó que la cooperación internacional se mantiene bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y reciprocidad.

Según la información difundida, esta colaboración busca fortalecer las capacidades para afectar las estructuras financieras y operativas de las organizaciones criminales.

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