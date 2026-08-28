Calor extremo deja 49 muertos en Baja California; mayoría en Mexicali

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En Baja California, 49 personas han muerto durante 2026 a consecuencia de las altas temperaturas, de acuerdo con autoridades estatales. La mayoría de los fallecimientos se ha registrado en Mexicali, donde el calor extremo supera los 50 grados.

Ante esta situación, autoridades estatales, municipales y federales mantienen puntos de hidratación y operativos para atender a la población vulnerable. También fue activado el Plan DN-III-E para reforzar las acciones de apoyo.

Dagoberto Valdés Juárez, secretario de Salud en Baja California, informó que la cifra oficial y validada hasta el momento es de 49 fallecimientos relacionados con el calor, registrados de manera coordinada con el Servicio Médico Forense (Semefo).

“Desafortunadamente el último dato que tenemos es que a la fecha de manera certificada y validada es que tenemos 49 casos que han tenido registro de manera coordinada con SEMEFO”, señaló.

30% de los cuerpos por golpe de calor no han sido reclamados

El Servicio Médico Forense reportó que una parte importante de las personas fallecidas por golpe de calor continúa sin ser reclamada.

César Raúl González Vaca, titular de Semefo en Baja California, indicó que 30% de los cuerpos que llegaron a sus instalaciones y cuya causa de muerte fue determinada como golpe de calor no han sido reclamados.

Explicó que algunos permanecen en las instalaciones, mientras que otros, principalmente los correspondientes a los primeros casos registrados durante la temporada de calor, fueron trasladados al centro de resguardo.

Personas en situación de calle, las más afectadas por el calor

Las autoridades identificaron la sobreexposición al calor como el principal factor de riesgo, especialmente entre quienes permanecen durante largos periodos en exteriores.

Néstor Saúl Hernández Milán, subsecretario de Salud en Baja California, señaló que entre 80 y 83% de las víctimas estaban en situación de calle.

Hasta el momento, agregó, no se ha reportado el fallecimiento de algún trabajador formal relacionado con estas condiciones.

Las autoridades recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y acudir a los puntos de atención ante cualquier síntoma relacionado con un golpe de calor.