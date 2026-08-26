Tras alerta de EE. UU., revelan amenaza con explosivos en edificios de Mexicali

GENERANDO AUDIO...

En Mexicali amenzaron con atacar edificios de Gobierno. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Baja California, tras la alerta emitida por Estados Unidos (EE.UU.), Laureano Carrillo, secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, informó que se trató de una amenaza de ataque contra dos edificios gubernamentales en Mexicali.

¿Ataque terrorista?

“La amenaza fue del empleo de explosivos en contra de los edificios de las instituciones que ya he mencionado. Nosotros no estamos facultados para determinar si es terrorismo o no lo es. En este caso es un riesgo para la ciudadanía”.

Durante la conferencia de prensa de la gobernadora Marina del Pilar, Carrillo señaló que no está facultado para determinar si la amenaza puede ser catalogada como terrorismo, ya que esa valoración corresponde a otras instancias.

Conferencia Mañanera, 26 de agosto 2026 https://t.co/9zico9AmP2 — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 26, 2026

En ese sentido, informó que Mexicali se encuentra en calma y que, hasta el momento, no existe un indicio que permita confirmar la amenaza de la que fueron alertadas las autoridades.

Sin embargo, señaló que continúan los operativos de prevención en edificios públicos de Mexicali, así como acciones de vigilancia en el Valle de Mexicali y la zona fronteriza con Sonora.

Mantienen vigilancia por posible amenaza

Carrillo explicó que las autoridades cuentan con información sobre vehículos, personas y una organización delictiva a la que se atribuye la amenaza, aunque indicó que estos datos se mantienen bajo reserva debido a que la investigación continúa.

También señaló que mantienen comunicación con autoridades federales, integrantes del Consejo Nacional de Seguridad y autoridades de Estados Unidos.

¿La amenaza está relacionada con “Los Rusos”?

Al ser cuestionado sobre una posible relación entre la amenaza y los recientes decomisos y operativos contra “Los Rusos”, Carrillo Rodríguez consideró que es posible que exista un vínculo.

“Es posible que tenga una relación con ello, porque ha habido bastante resultado contra “Los Rusos” en Mexicali, en los últimos días, y el último de fentanilo, y la agresión que tuvimos de dos agentes de nuestra fuerza estatal. Como consecuencia, se ha detenido 46 objetivos de ellos que tienen el control de algunas regiones de Mexicali. Eso tiene que dar una respuesta; se les ha debilitado”.

Explicó que en los últimos días se han obtenido resultados contra este grupo en Mexicali, entre ellos un decomiso de fentanilo y la agresión contra dos agentes de la fuerza estatal.

Finalmente, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre los hechos y que las autoridades estatales colaboran con los elementos disponibles. Mexicali es patrullado con más 450 elementos de la Fuerzas Armadas, federales y estatales.

Mexicali regresa a la normalidad

Este miércoles, los edificios de gobierno retomaron sus actividades de manera normal y los ciudadanos regresaron a las oficinas para realizar sus trámites.

Aunque autoridades mantienen una vigilancia preventiva en distintos puntos de la capital del estado, en las calles ya se observa mayor movimiento y el regreso paulatino a la rutina.

El tráfico recuperó su flujo habitual y comercios y servicios continúan con sus actividades.

Así, Mexicali deja atrás una jornada de temor provocada por la alerta emitida por el Consulado de Estados Unidos y avanza nuevamente hacia la normalidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.