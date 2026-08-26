Tras alerta de EE. UU., México no ve amenaza inminente en Mexicali, pero refuerza seguridad

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La Embajada restringió actividades en Mexicali. Foto: Cuartoscuro.

El Gabinete de Seguridad informó que, hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población de Mexicali, Baja California, luego de una alerta emitida por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana.

Las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus pares estadounidenses para intercambiar información y verificar cualquier indicio relacionado con la alerta de seguridad a la que se sumó Canadá.

Refuerzan vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali

Como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron los patrullajes y la vigilancia en puntos estratégicos de Mexicali.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/43Qwwxr7O1 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 25, 2026

El Gabinete de Seguridad señaló que las instituciones cuentan con personal, capacidades operativas y áreas especializadas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad.

Hasta ahora, el Gobierno de México no reporta que la alerta estadounidense se haya traducido en una amenaza confirmada contra la población.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a los habitantes a mantener la calma, consultar únicamente información difundida por fuentes oficiales y evitar compartir versiones no confirmadas.

El Gabinete de Seguridad también recordó que el número 911 está disponible para atender emergencias, mientras que el 089 permite realizar denuncias de manera anónima.

Las instituciones de los tres órdenes de Gobierno mantienen una coordinación permanente para preservar el orden y reforzar la seguridad en la entidad.

La alerta emitida por autoridades estadounidenses permanece bajo revisión mientras continúa el intercambio de información entre ambos países.